Lagzi Lajcsi tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. A trombitásnak eredetileg korábban, február 15-én kellett volna a rácsok mögé kerülnie, de akkor halasztást kért a rejtélyes betegségére és rossz egészségi állapotára hivatkozva. Nem maradt más lehetősége, végül be kellett vonulnia a börtönbe, mivel a halasztási kérelmét elutasította a bíróság. Hamar kiderült, hogy nem a cellák mögött, hanem a börtönkórházban tölti majd a büntetését, de még így is folyton a kifogásokat keresi, állandóan panaszkodik. Nem adja fel, folyton trükközik a börtönben is, mindent megtesz azért, hogy a hátralévő hónapokat házi őrizetben tölthesse. Összeszedtük, mi mindennel próbálkozott az elmúlt majdnem egy évben Lagzi Lajcsi.