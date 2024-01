Tom Cruise

A színész egy őrült mutatvány közben majdnem meghalt élete leglátványosabb filmjéért, de azért gondol a jövőre is: már 2007-ben arról beszélt, hogy 10 millió dolláros bunkert építtet az egyik birtokán a coloradói Telluride-ban. Mindenképp oda menekülne, ha beütne az apokalipszis, hisz amúgy is egy hegyi rejtekhelyről van szó, amelyet csak erdei ösvényeken keresztül lehet megközelíteni – ha épp nem helikopterrel érkezik az ember.

Josh Duhamel

A Transformers-filmek színésze a lagziját is rendhagyó helyen tartotta, és egyébként sem úgy él, mint a hollywoodi sztárok többsége: Észak-Dakotában a semmi közepén húzott fel magának és a családjának egy házat, amelyben kezdetben folyóvíz sem volt. Ma már óvóhelyük is van internettel és vízszűrő rendszerrel, miközben Duhamel egyre ügyesebb a vadászat és a halászat terén is – tudatosan készül arra, hogy akkor is élelemhez tudjon jutni, ha megszűnnek az ellátási láncok.

Post Malone

A rapper egyáltalán nem bízik az amerikai kormányban, és a rajongóit is próbálja meggyőzni arról, hogy költözzenek vidékre, rendezkedjenek be önellátó életmódra. Persze nem mindenkinek van lehetősége megvenni egy majdnem háromhektáros területet egy több mint ezer négyzetméteres házzal – ahogy azt Post Malone tette Utah-ban, Salt Lake City mellett. „Akármikor lesz vége a világnak, itt még működni fog minden" – mondta korábban.

Kim Kardashian

2021-ben a családi valóságshow, a Keeping Up with the Kardashians egyik adásában is luxus óvóhelyeket nézegetett a testvérével, Khloé Kardashiannel, majd be is perelték a szomszédai, mivel 60 millió dolláros birtokán földalatti bunkert és parkolót akart kialakítani, ami komoly természeti károkkal járt volna. Arról már nem szóltak a hírek, hogy az óvóhely végül elkészült-e, de valószínűleg úgysem kötötte volna az átlagemberek orrára.

Roseanne Barr

A Roseanne című sorozat főhőse meglehetősen ellentmondásos tweeteket szokott közzétenni, a fegyverkezés nagy híve egyébként. „Amerikában: legyetek felkészültek, szervezkedjetek a szomszédaitokkal, hogy egészséges élelmiszereket termesszetek, vizet, vitaminokat és fegyvereket raktározzatok" – írta jó tíz éve, majd egy kommentben arról magyarázott, hogy a fiataloknak szervezetten kell megvédeniük az időseket, ha itt az idő.

Lapozzon, a következő oldalon folytatjuk!