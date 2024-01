Nemrég újabb részletek derültek ki a pár születendő gyerekéről.

Tavasszal érkezik a kis manó. Nekem nincs testvérem, ahogy Shane-nek sem, és mindig nagy családra vágytunk, így valószínűleg igen, szeretnénk majd, de ez még a jövő zenéje. Most rá koncentrálunk" – írta a fitneszmodell a közösségi oldalán, de követői arról is kérdezték, hogy szeretnének-e több gyereket majd, illetve mikor születik a kislányuk, majd a névválasztás is szóba került.

Egy-két kedvencünk már van, de még van időnk, és nem kapkodjuk el. Egy biztos, a neve is épp olyan csodás lesz, mint ő maga.

Shane Tusup most egy ultrahangos képet osztott meg követőivel.

Büszke, hamarosan lányos apuka!

– írta az Instagramon Shane Tusup. "Jó egészséget és sok boldogságot a babának" – szólt hozzá például egyik követője.