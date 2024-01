Mint írtuk, szakított a TV2 sztárpárja, az Ázsia Expresszből ismert Kecskés Enikő, és a Dancing with the Starsból is ismert T. Danny. A fiatalok már egy jó ideje egy párt alkottak, de sosem erősítették meg nyilvánosan a kapcsolatukat. Mire nyilvánvalóvá vált a nyilvánosság számára, hogy együtt vannak, már véget is ért a szerelem. Kecskés Enikő nemrég még egy sírós videóval üzent a követőinek, így erősítette meg a híreszteléseket, de úgy tűnik, nem sokáig kellett szomorkodnia, ugyanis sejtelmes fotókat mutatott egy romantikus vacsoráról.