Mint írtuk, még decemberben gyullad ki Papadimitriu Athina háza, ahol sokáig nem volt se víz, se áram, és fűtés sem, így a legkisebb lányánál kellett meghúznia magát egy időre. Mint kiderült, egy elektromos zárlat miatt történt meg a baj, de a színésznő jól kezelte a helyzetet, nagyobb baj is történhetett volna, akár ő is komolyabb sérüléseket is szerez, ha nem úgy cselekszik, ahogy akkor tette. Kiderült, hogy több milliós kára keletkezett az ingatlanban, de inkább lelkileg viselték meg a történtek. Most elárulta, hogy van egy hónappal a brutális tűzesetet követően.