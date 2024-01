Muri Enikő és a Sugarloaf zenekar vezetője, Tóth Szabolcs 2022-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, de igyekeznek megóvni a magánéletüket, csak ritkán beszélnek róla. Most azonban egy rossz szerelemről, fájó szakításról szóló dallal jelentkeztek, ami arra enged következtetni, hogy talán nincs minden rendben a szerelmesek között.

A Sugarloaf legújabb zenéje, a Nászinduló a nagy csalódásokról, az olyan szerelmekről szól, melyek tönkreteszik az embert. A cím alapján meglepő a szöveg, amit Tóth Szabolcs írt, pedig állítólag minden a legnagyobb rendben közte és Muri Enikő között, annak ellenére, hogy viharosan indult a kapcsolatuk, ugyanis a zenész a családját is elhagyta kolléganője miatt.

Minden embernek van az életében egy pont, amikor rászáll a szerelem, aztán borzalmasan nagy pofára esés lesz belőle. Ez az a fajta szerelem, ami megrág, kiköp, megtapos, rád hordja a földet - mondta a dalról Tóth Szabolcs, ezért felmerült a kérdés, hogy gondok vannak-e a sztárpár között, amit Muri Enikő tisztázott, aki elárulta, hogy azért náluk sem tökéletes minden.