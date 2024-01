Korábban már beszámoltunk róla, sokak szerint beteg lehet Paris Hilton kisfia . A celeb, aki nemrég másodszorra is anya lett , egy béranya segítségét vette igénybe, Phoenix fejmérete azonban nagyobb az átlagosnál. A család most ünnepelte a pici első születésnapját, de a rajongók továbbra is nyugtalankodnak.

Paris Hilton és férje meghívták a hatalmas születésnapi bulira azokat a rajongókat is, akik korábban azzal sértegették a celebet, hogy Phoenixnek túl nagy a feje.

Ez Phoenix első születésnapja, és a 'Sliving Under the Sea' témát választottuk erre az örömteli napra. Annyira izgatott vagyok" - írta az anyuka az Instagramon, hozzátette, hogy egész életében szuper bulikat szervezett és örül, hogy végre a kisfiának is csinálhatott egy nagy partit. A rajongók közül sokan nem tudtak részt venni ezen a jeles napon, de a hozzászólások most sem maradtak el.

Talán agyvelőgyulladása van? - kérdezte aggódva valaki.

Nem akarok bunkó lenni, de ez nem tűnik normálisnak

- szólt hozzá valaki más a bejegyzéshez.