Korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy fürdőruhában álljon a közönség elé, most azonban úgy érzi, fotóival erőt adhat sorstársainak Ivancsics Ilona. A Szomszédok egykori Jutkája soha nem a magamutogatásáról volt híres, most azonban igent mondott egy merészebb fotózásra is.

„Nagyon jól érzem magam fizikálisan és mentálisan is. A nehéz időszakomban felszaladt rám némi felesleg, a bánatevésnek az lett a következménye, hogy nem szívesen néztem tükörbe, ezért szerettem volna 10 kilótól megszabadulni. Hiszek a természetes dolgokban, ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam egy testsúlycsökkentő innovátorra, amelyben rengeteg gyógynövény található. A kúra rendbe tette a hormonjaimat is és közben nem kellett lemondanom semmiről, mivel jelentősen csökkent az étvágyam" – meséli Ilona, aki egy igazán különleges fotósorozatra is igent mondott.

„A színházi munkáim kapcsán és a magánéletben is valamennyire konzervatív vagyok. Amikor megkerestek a fürdőruhás fotózás ötletével, először bizonytalan voltam, de rájöttem, sok korombéli hölgy van hasonló helyzetben, mint én. Sokan vannak túl váláson, munkahelyi nehézségeken, sokaknak kellett újrakezdeni, ahogy nekem is. Azt szeretném nekik üzenni, hogy nem szabad lemondani magunkról. Én sem teszem! Bízom benne, hogy az életem más területein is sikeresebb leszek a jövőben, akár ismét rám találhat a szerelem is" – mondja az örök optimista színésznő, aki azt is elárulta, milyen lenne számára az ideális férfi.

„A humor nagyon fontos számomra, és az is, hogy hasonló legyen az értékrendünk. Nekem a kölcsönös tisztelet, bizalom is elsődleges. Nem kizáró ok az sem, ha mondjuk az illető ismert, de nem is elvárás. Soha nem voltam féltékeny típus, úgy hiszem, ha megvan az ember önbizalma, akkor nincs is rá ok" – mondta Ilona, akinek sok férfi ír a közösségi médiában is.

„Nem zárkózom el az online ismerkedéstől sem, hiszen az írás stílusából sok minden kiszűrhető. Az ismertségem miatt talán félnek is, nem mernek odajönni, vagy üzenetet írni, azt gondolják, hogy biztos minden ujjamra találok pasit, de ez nem így van. Persze, aki fél, azzal később sem működne, a vagányabb férfiak minden szempontból jobban érdekelnek. Optimista vagyok, hogy az életigenlésem elhozza azt a lehetőséget, hogy ne maradjak egyedül. Ha mégsem sikerülne, akkor sem esem kétségbe, már mindenben igyekszem megtalálni a jót" - részletezte.