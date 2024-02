A botrányairól elhíresült Manuel vállalhatatlanul viselkedett barátnőjével külföldön, erről a fiatal lány számolt be közösségi oldalán. A pár barátokkal és több nővel utazott külföldre, hogy befejezzék egy klipnek a forgatását, a zenész azonban nem hogy nem tartotta be az ígéreteit, de még meg is alázta párját mindenki előtt.

Manuel nagylemeze miatt utazott Tenerifére barátaival és párjával, Busch Laurával, de a lány szörnyen érezte magát a nyaraláson.

Most lett elegem, eddig tartottam magam, mert én ennél okosabb vagyok. Senki másra nem tartozik a szakításunk csak kettőnkre, mégis kiteregeted és hamis tényekkel alázol mindenki előtt" - kezdte a zenésznek írt üzenetében, amit lefotózott és megosztott az Instagramon. "Te szakítottál. Sírva, büszkeségemet elveszítve könyörögtem, hogy ne dobj el kettőnket és mindent, amit felépítettünk. A nyaralás alatt egyszer sem voltál bántva, csak egy vita után, amiben én is hibás voltam és te is, másnap ilyeneket mondtál: Hálátlan f*sszopó k*rva" – folytatta Manuel exe, aki többek között arról is írt, hogy négy órára egyedül hagyta őt az énekes.