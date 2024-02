Lissák Laura, a Dancing with the Stars és a Farm VIP sztárja nem csak a magánéletében, de a karrierjében is szárnyal. A táncosnő úgy döntött, hogy a 2024-es év a megújulásról fog szólni, ugyanis nemrég az Instagram-sztorijában jelentkezett be, azonban alig lehetett ráismerni. Barna, hosszú haját levágatta, amiről követőinek is beszámolt. Úgy látszik, Lissák Laura elégedett a végeredménnyel, ugyanis boldogan mutatta meg új frizuráját, amit Hegyes Berci kedvese, Vágner Fanni vágott neki.