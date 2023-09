Mit mond a statisztika? A bölcsőhalál gyakorisága

A hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS) az 1 évesnél fiatalabb, minden előzetes betegségtől mentes, látszólag egészséges csecsemők hirtelen, váratlan és megmagyarázhatatlan halála, amely általában alvás közben következik be. Bár ritka, de továbbra is vezető oka az újszülöttkori halálozásnak: az Egyesült Államokban: a Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint 2020-ban 100 000 élveszületésből körülbelül 38-at érintett. A bölcsőhalál Magyarországon is viszonylag sok kisdedet érint, 2019-ben 100 000 születésre vetítve 27 esetet találtak.

Érdekesség, hogy a bölcsőhalál a fiúk körében sokkal gyakoribb, és az első 3-6 hónap a legkockázatosabb a gyermekek életében. A rendellenesség előfordulását emellett több más tényező is növelheti: gyakrabban fordul elő olyan családokban, ahol már korábban volt bölcsőhalál, de az átlagnál veszélyeztetettebbek a koraszülöttek, a kis súllyal, vagy légzésszervi rendellenességgel születők, illetve a dohányzó vagy drogfogyasztó anyák gyerekei.

A bölcsőhalál pontos oka a mai napig nem ismert, annak ellenére, hogy a területet intenzíven kutatják és már több áttörést is sikerült elkönyvelni. A legújabb vizsgálatot a Massachusetts állambeli Bostoni Gyermekkórház munkatársa, Robin Haynes vezette. Összesen 70 elhunyt csecsemő agytörzsi szövetét elemezték, akik közül 58-an bölcsőhalálban, 12-en pedig más okból haltak meg 2004 és 2011 között.

Agyi rendellenesség lehet a bölcsőhalál oka?

A szövetek összehasonlításakor észrevették, hogy a szerotonin különböző módon kötődött a receptorokhoz a két csoportnál. A szerotonin egy olyan kémiai vegyület, amely jeleket küld az idegsejtek között, és számos biológiai folyamat, köztük a hangulat és az alvás szabályozásában vesz részt. Az említett receptorok, amelyeket a tudomány 5-HT2A/C receptorokként ismer, valószínűleg védőszerepet töltenek be alvás közben.

A kutatók megállapították, hogy a szerotonin kötődése ezekhez a receptorokhoz megváltozott a bölcsőhalálban elhunyt csecsemők alsó agytörzsében, összehasonlítva azokkal, akik más okból haltak meg.

Feltételezésük szerint ezek a rendellenességek a bölcsőhalállal kapcsolatos esetek legalább egy részében több létfontosságú légzőszervi, kardiovaszkuláris és autonóm agytörzsi rendszerben okozhatnak súlyos zavart. E rendszerek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be abban, hogy a fejlődő agy normálisan reagáljon az alacsonyabb oxigénszintre.

Egy ilyen biológiai sérülékenység, más tényezőkkel, például a gyermek alvási helyzetével és életkorával együtt hozzájárulhat a bölcsőhalál fokozott kockázatához, véli a kutatócsoport.

"A bemutatott munka a laboratóriumunk és más szakértők korábbi kutatásaira épül, amelyek rendellenességeket mutattak ki bizonyos SIDS-gyermekek szerotonerg rendszerében – írta Haynes a kiadott sajtóközleményben.

A szakértő szerint bár a bölcsőhalálban elhunytaknál azonosítottak eltéréseket a szerotonin 2A/C receptorban, a rendellenességek és a halálok közötti kapcsolat továbbra sem ismert. Sok munka még, hogy kiderítsék, a receptort érintő rendellenességek milyen hatással vannak azon szerotonin és nem szerotonin receptorok hálózatára, amelyek probléma esetén védik a szív- és légzésszabályozás létfontosságú funkcióit.

A teljes tanulmány a Journal of Neuropathology & Experimental Neurology című szaklapban olvasható.

Hogyan előzhetjük meg a bölcsőhalált?

Haynes szerint remélhetőleg az ilyen kutatások segíthetnek abban, hogy egy napon azonosítsák azokat a csecsemőket, akiket bölcsőhalál fenyeget.

Sajnos azonban jelen pillanatban nincs eszköz arra, hogy kiszűrjék azokat a gyermekeket, akiknek biológiai rendellenességei vannak a szerotonerg rendszerben.

Ezért nagyon ügyelni kell a biztonságos alvási gyakorlatok betartására.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia tavaly hat év után először frissítette a csecsemők alvására vonatkozó irányelveit; naprakész ajánlásokat és tanácsokat adott a biztonságos alváshoz, és az SIDS kockázatának csökkentéséhez. Ez magába foglalja a csecsemők hanyatt fektetését a nem ferde felületekre, és az ágymegosztás elkerülését is. Jó ötlet lehet egy babafészek beszerzése is, amelyben minimális a hasra fordulás esélye, e testhelyzet pedig csökkenti a bölcsőhalál kockázatát.

Szintén hasznosak lehetnek azok a készülékek, amelyek a baba légzését figyelik; ha a csecsemő 15-20 másodpercig nem vesz levegőt vagy nem mozdul, a légzésfigyelő csipogó hanggal jelez. Vannak azonban olyan szakértők, gyerekorvosok, akik kritikával illetik a légzésfigyelők használatát, szerintük ezek a készülékek hamis biztonságérzetet kelthetnek a szülőkben, és nem képesek arra, hogy megelőzzenek egy esetleges tragédiát.

Egyes kutatások szerint az anyatejes táplálás is csökkentheti a bölcsőhalál esélyét, de ennek megerősítéséhez is további kutatómunkára van szükség.