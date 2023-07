Teljesen új fajnak bizonyult a véletlenszerűen felfedezett bizarr élőlény

Először 2018 áprilisában észlelte két természetkutató a kaliforniai Lake Forest közelében, a Whiting Ranch Wilderness Parkban azt különleges ezerlábút, ami gyanúsan ismeretlennek látszott, ezért a soklábú lény fényképeit feltöltötték az iNaturalist weboldalra, amely a fajok azonosítására szolgáló online felület. A feltöltött fotók felkeltették a Virginia Tech kutatóintézet entomológusa, Paul E. Marek figyelmét. A tudós ezért ellátogatott a különlegesnek látszó ízeltlábú felfedezési helyére abban a reményben, hátha neki is sikerül fellelnie és alaposabban megvizsgálnia a furcsa ezerlábú egy példányát.

Nagy szerencséjére siker koronázta a kutatását, így sikerült is néhány befogott példányt magával vinnie a virginiai laborjába. A DNS-szekvenálás és -elemzés feltárta, hogy az apró fehér ezerlábú a tudományban eddig ismeretlen új faj, amely a feltalálási helyéről a Los Angeles-i fonál ezerlábú (Illacame socal) nevet kapta.

Az újonnan felfedezett ezerlábú az Illacame nemzetség harmadik ismertté vált faja. Valamivel korábban, 2016-ban fedezték fel a nemzetség másodikként leírt faját, az Illacame tobinit, amelynek egyedi sajátossága, hogy egyszerre négy párzószervvel rendelkezik. Az ezerlábúak elnevezése némileg megtévesztő, mert a lábaik száma éppen úgy nem ezer, mint ahogy a százlábúaké sem száz.

Az újonnan leírt Illacame socal 486 lábbal rendelkezik, de akadnak ennél jóval több lábbal rendelkező ezerlábú fajok is. Szintén amerikai kutatók találtak rá egy olyan ezerlábúra, amelynek 375 pár, azaz 750 lába van. Ezzel a felfedezéssel ez az élőlény lett az állatvilág lábrekordere, korábban ugyanis egy 742 lábbal rendelkező állatot hittek a legtöbb lábbal rendelkező ezerlábúnak. Az ezerlábúaknak igen fontos az ökológiai szerepük.

"Szükségünk van ezekre az apróságokra. Fontosak"-nyilatkozta ezzel kapcsolatban a IlfScience tudományos ismeretterjesztő portálnak Brian Browns, a Los Angeles-i Természettudományi Múzeum rovartani kurátora. Az új fajjal kapcsolatos tudományos publikáció eredetije a ZooKeys szaklapban olvasható.

Ez a legősibb szárazföldi állatcsoport, amelynek képviselői Magyarországon is előfordulnak

Ezek az állatok az általános tévhittel szemben nem rovarok, hanem az ízeltlábúak törzsén (Arthropoda) belül egy önálló osztály, az ikerszelvényesek (Diplopoda) egyik alosztályához tartoznak. Az ezerlábúak rendkívül ősi állatcsoportnak számítanak,

amelyek már körülbelül 500 millió éve mászkálnak a Földön.

Még a Guinness-rekordot is tartják mint az első, a tengerből a szárazföldre kivándorolt és megtelepedett lények. Az ezerlábúak rendkívül fontos szerepet töltenek be az ökoszisztéma egyensúlyának fenntartásában.

Ragadozó életmódot folytatnak, legfőbb zsákmányukat különféle rovarok és más ízeltlábúak alkotják, de elfogyasztják a korhadékot és a növényi maradványokat is. Hosszú és vékony féregszerű testük szelvényekből áll, és minden egyes szelvényhez 2-2 pár láb tartozik. Az ezerlábúak világszerte elterjedtek a hideg sarkköri vidékek kivételével. Nokturnális, vagyis éjszakai életmódot folytatnak és kerülik az erős fényt.

A recens nagyobb példányok hossza sem haladja meg általában a 30 centimétert, de a földtörténeti múltból ismertek olyan gigantikus méretű ezerlábúak,

amelyek hossza meghaladta egy személygépkocsiét.

Magyarországon szintén honosak, a népnyelvben vaspondró vagy vaskukac néven ismertek, jóllehet semmi közük sincs a férgekhez. Hazánkban az Alföld homokos talajú vidékein, valamint a domb és hegyvidéki legelők déli oldalán szoktak előfordulni, esetenként tömegesen.

A hazai vaspondró fajok a kistestű ezerlábúak közé tartoznak, amelyek legfeljebb 3-4 cm hosszúra nőhetnek meg. Védekezésként erős, kellemetlen szagot bocsátanak ki. Azokról az élőhelyekről, ahol túlzottan elszaporodnak, tömeges elvándorlásba kezdenek. Az egyik legnagyobb hazai inváziójuk 1995-bő ismert, Balassagyarmat környékéről.

