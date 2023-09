Miután reggelente leforráztuk a teát vagy kinyomtuk a kávét, érdemes még egyszer átgondolni, mielőtt kidobjuk a filtert és a kávézaccot. Az új kutatások ugyanis azt sugallják, hogy a maradékból még jóval többet is kihozhatunk.

Hozzájárul a potenciális antioxidáns aktivitáshoz

A szaúd-arábiai King Faisal University kutatóinak vezetésével készült új tanulmány kimutatta, hogy ha a következő süteményrecepthez kávézaccot vagy tealeveleket adunk hozzá, az növelheti a sütemény tápértékét és meghosszabbíthatja annak eltarthatóságát.

A használt teafilter és kávézacc piskótakeverékbe való bedolgozásával a sütemény tápértéke növelhető, ami további egészségügyi előnyöket biztosít a fogyasztók számára – mondták a tanulmány mögött álló kutatók a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Az ezekben rejlő bioaktív vegyületek jelenléte hozzájárul a potenciális antioxidáns aktivitáshoz is, miközben késlelteti a mikrobák növekedését a tárolás során.

Ahogy arra emlékeztettek, a tea és a kávé a legnépszerűbb italok közé tartoznak világszerte, számtalan ember számára biztosítanak napi adag gyulladáscsökkentőt, antioxidánsokat, rostokat, sőt még néhány kognitív és szív- és érrendszeri előnyökkel bíró bioaktív vegyületet is. Sajnos azonban az a mód, ahogyan a legtöbben elkészítjük ezeket az italokat, rendkívül pazarló.

A tea- és kávétermékek mintegy 90 százaléka a hulladéklerakókba kerül.

Az elmúlt években a tudósok eljátszottak azzal a gondolattal, hogyan lehetne ezt a sok hulladékot jobban hasznosítani. Az ACS Omega tudományos szaklapban nemrég publikált tanulmány megállapította, hogy ha elszenesedett kávézaccot adunk a cementhez, akkor az anyag 30 százalékkal erősebbé tehető.

De nem csak az építőiparnak kell érdeklődnie a jövőbeli újrahasznosítási erőfeszítések iránt. A tudósok azt is javasolták, hogy a tea- és kávéhulladékot az élelmiszerek „dúsítására" használják fel. A kutatók 2020-ban például azt az ötletet vizsgálták, hogy ha a gluténmentes süteményekhez kávézaccot adnak, azzal növelhetik a tápértéküket.

Egy másik, 2023-as tanulmányban már zöld teát adtak a süteményekhez, hogy kiderítsék, a levelekben lévő flavonoidok megmaradnak-e a sütés után is,

hiszen azok fontos növényi vegyületek, amelyek potenciális rákellenes, antioxidáns, gyulladáscsökkentő és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkeznek.

Igazi jolly jokernek bizonyult

A legújabb kutatás ezekre a korábbi tanulmányokra épül, és azt vizsgálja, hogy a „használt" tea vagy kávé megtartja-e antioxidánsait a főzés és őrlés után, és hogy ez az anyag újrahasznosítható-e a sütemények tápanyagtartalmának vagy eltarthatóságának javítása érdekében.

Mindent egybevetve az volt a célunk, hogy a hétköznapi háztartások számára könnyen használható módszereket biztosítsunk a szénlábnyomuk csökkentésérem – mutattak rá a szakemberek. – Amikor a fekete teát és az arab kávét 10 percig forró desztillált vízben áztattuk, a szárított kávéőrleményben még utána is jelentős százalékban megmaradtak a fenolos vegyületek, köztük a flavonoidok.

A teapor például a teaflavin-trigallát nevű fenol akár 73 százalékát is megtartotta, amely egy erős antioxidáns, amelyet a magas koleszterinszinttel, elhízással vagy szívbetegséggel küzdők számára ajánlanak. A kávézacc közel 64 százalékban megőrizte az 1-kávéoilkininsav nevű antioxidánst, amelynek szintén ismert egészségügyi előnyei vannak. Ezek az antioxidánsok még a sütőbe kerülés után is megmaradtak a végtermékben.A „normál" piskótához képest a kávéval vagy teával dúsított süteményekben magasabb volt a fenolok, valamint a kalcium, a foszfor, a kálium és a magnézium koncentrációja. Két hét tárolás után a dúsított süteményekben a mikrobák növekedése is kisebb volt, mint a kontroll termékekben, valószínűleg a kiválasztott antioxidánsok baktériumok növekedését gátló hatásának köszönhetően.

Az új eredmények tehát azt sugallják, hogy a felhasznált kávé vagy tea természetes és fenntartható módja lehet a pékáruk eltarthatóságának javítására, miközben a termékeket hozzáadott tápanyagokkal látja el.