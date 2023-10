A kis termetű kutyák akár kétszer olyan hosszú életet is élhetnek, mint nagyobb társaik. De vajon ez a méretkülönbség a viselkedés és a kognitív képességek tekintetében is befolyásolja a kutyák öregedését? Az ELTE Etológia Tanszék kutatói 15 000 kutya adatai alapján megállapították, hogy a nagyobb kutyáknál korábban, hét-nyolc éves kor körül kezdődik a viselkedéses öregedés, míg kisebb kutyáknál csak tíz-tizenegy éves korban, ugyanakkor nagyobb testű kutyáknál a hanyatlás üteme is lassabb, mint kisebb testűeknél.