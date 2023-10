Egy új kutatás szerint a szundi gomb megnyomása reggelente talán nincs is olyan rossz hatással az agyunkra, mint ahogy azt a tudósok korábban gondolták. Sőt, egyeseknél még a kognitív teljesítményt is javíthatja.

Nincs okunk abbahagyni a használatát

Korábbi tanulmányok már vizsgálták a szundi gomb hatását; ebből több arra jutott, hogy a késleltetett ébresztőhangok károkat okozhatnak az alvásmintáinkban, miután az öt vagy tíz perces miniciklusok nem tesznek jót a szervezetünknek. A svédországi Stockholmi Egyetem és az ausztráliai Monash Egyetem kutatói most azonban megkérdőjelezték ezt az elképzelést.

Laboratóriumi körülmények között vizsgáltak meg harmincegy, a szundi gombot rendszeresen használó önkéntest. Azt találták, hogy a harminc perces bónusz szundikálásnak vagy nincs hatása, vagy éppen javítja a kognitív képességeiket egy, közvetlenül ébredés után elvégzett feladatban. Legalábbis azokkal szemben, akiknek hirtelen kellett felkelniük.

Az eredmények azt mutatják, hogy nincs okunk arra, hogy abbahagyjuk reggelente a szundi használatát, ha azt élvezzük, legalábbis a harminc perc körüli időintervallum esetében – mondta Tina Sundelin, a Stockholmi Egyetem alváskutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Sőt, még az is lehet, hogy segít a reggeli álmossággal küzdőknek, hogy felkelés után valamivel éberebbek legyenek.

A vizsgálat során a 30 perces szundi három, egyenként 9-10 perces késleltetési időszakból állt. Az ismételt ébresztésre való felszólítás éjszakánként átlagosan 6 perc alvásveszteséget eredményezett. A szakemberek azt is feltételezik, hogy az egyes résztvevőknél tapasztalt kognitív fellendülés mellett

a szundikálás lehetővé teheti a könnyebb ébredést az alvásciklus egy könnyebb szakaszából – ahelyett, hogy azonnal kizökkentene minket a mély alvásból –, ez viszont könnyebb lehet a szervezetünk számára.

Ráadásul nem észleltek különbséget a szundi és a nem szundi használata között a hangulati szintek, a stressz, a reggeli álmosság vagy az alvási architektúra (a különböző ciklusok, amelyeken természetes módon megyünk keresztül alvás közben) tekintetében.

Potenciálisan töredezetté teheti az alvást

A csapat 1732 önkéntest is megkérdezett, hogy kiderítse, valójában mennyire elterjedt a szundi funkció használata: a válaszadók 69 százaléka mondta azt, hogy legalább „néha" megnyomja a szundi gombot vagy több ébresztőt állít be. A szundikálók nagyobb valószínűséggel voltak fiatalabbak és inkább esti, mint reggeli típusok, az átlagos szundikálási idő pedig 22 percet jelentett.A nagyobb mintában a reggeli álmosság és a rövidebb alvás gyakoribbnak bizonyult a szundizók körében. A Journal of Sleep Research folyóiratban publikált tanulmányban a tudósok végül elismerték, hogy a szundikálás potenciálisan töredezetté teheti az alvást, ugyanakkor rámutatnak néhány megfigyelt előnyre is. A következtetésük az – mint ami néhány korábbi tanulmány esetében is –, hogy ez nagyban rajtunk múlik.

Egy rövid szundikálás tehát segíthet enyhíteni az alvási tehetetlensége, anélkül, hogy lényegesen megzavarná az alvásunkat,

de leginkább a késői kronotípusúak (az embereket napszaki ritmusuk alapján csoportokba soroljuk: korán kelőket pacsirtáknak, az éjszaka is aktív, későn kelő embereket pedig baglyoknak nevezzük) és a reggel kifejezetten nehezen ébredők esetében.