Újabb rémisztő hatása derült ki az egyik legrettegettebb vírusnak

A vizsgálatban 163 250 fiatal és középkorú dél-koreai nő szerepelt, akiknél a kutatás kezdetekor nem állt fenn szív- és érrendszeri megbetegedés. A résztvevők számára előírt egészségügyi szűrővizsgálatok között szerepelt a méhnyakból levett minta 13 magas kockázatú HPV-vírustörzsre való tesztelése. A vizsgálatba bevont nők átlagosan 8 és fél éven keresztül évente-kétévente ismételten részt vettek az egészségügyi állapotfelméréseken.

A kutatók össze tudták vetni a nők HPV-tesztjeinek eredményét a nemzeti halálozási nyilvántartással, amely a keringési halálokok között szívbetegséget és a stroke-ot is magában foglalja. Mivel viszonylag fiatal és eredendően egészséges nőkről volt szó, a keringési betegségből eredő halálozás összesített kockázata az egész csoportra vetítve meglehetősen alacsony volt (100 000-ből 9,1). Azonban a kutatók az összes ismert keringési rizikófaktor számításba vétele után is arra az eredményre jutottak, hogy a magas kockázatú HPV-fertőzést hordozó nőknél az artériák elzáródásának kockázata 3,91-szer, a szívbetegségből eredő halálozás kockázata 3,74-szer, a stroke-ból eredő halálozás kockázata pedig 5,86-szor magasabb azokhoz a nőkhöz képest, akiknél nem áll fenn ilyen fertőzés. Ezek a kockázatok még magasabbnak adódtak azoknál a nőknél, akik a magas kockázatú HPV-fertőzés mellett elhízással is küzdöttek.

„Jól tudjuk, hogy a gyulladás központi szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában és előrehaladásában, és a vírusfertőzések gyulladást válthatnak ki – magyarázta Cheong professzor. – A HPV-ket leginkább a méhnyakrákkal való összefüggésük miatt ismerjük, de egyre több kutatási adat utal arra, hogy ezek a vírusok a véráramban is megtalálhatók.