Borzalmas Boeing-gyalázat: meggyilkolták a hazugságsorozatot leleplező mérnököt?

A nagy üzleti várakozásokkal tekintett MAX8-as bemutatkozása azonban rendkívül súlyos presztízsveszteséggel indult a Boeing számára. Az első súlyos incidens 2018. október 19-én történt a típussal. Az indonéz Lion Air társaság alig három hónappal korábban beszerzett vadonatúj Boeing 737 MAX8-as típusú gépe a jakartai felszállás után 13 perccel később a Jáva-tengerbe zuhant. A katasztrófát senki sem élte túl, a 181 utas, valamint a nyolc fős személyzet életét vesztette a súlyos balesetben. Pár hónap múlva újabb és hasonlóan érthetetlen tragédia történt az Ethiopian Airlines 302-es járatával, amely Adis-Abebából szállt fel Nairobi úti céllal. A gyártól alig négy hónappal korábban átvett új gép a felszállás után hat perccel később, emelkedés közben leadta az orrát és nagy sebességgel a földnek csapódott.

A fedélzeten tartózkodó 149 utas és a nyolcfős személyzet szörnyethalt.

Az Ethiopian Airlines lezuhant gépének roncsai

Fotó: AFP/Tony Karumba

A sorozatos balesetek miatt a típusra felszállási tilalmat rendeltek el. A vizsgálat feltárta, hogy mindkét esetben egy súlyos tervezési probléma, szoftverhiba okozta az összesen 346 ember halálát okozó katasztrófát. A nyomozás azt is kiderítette, hogy noha a Boeing vezetése is tisztában volt a problémával, de a munkatársak jelzéseit figyelmen kívül hagyva, semmit sem tett annak elhárítására. Az ügyben azonban az ellenőrző, jóváhagyó hatóság felelőssége is felvethetővé vált. Az elmúlt viszonylag rövid időszakban a Boeing gépeivel történt sorozatos rendkívüli események arra hívják fel a figyelmet, hogy a szigorú biztonsági előírásokat, és az ezekhez fűződő sokszor igényes eljárásokat nem egyszer felülírják az üzleti érdekek, ami megengedhetetlen a repülőgépgyártásban.