Életét és vérét ajánlotta a királynőnek a koldusból lett gróf

Politikai felemelkedése fokról fokra ment végbe. Az egyszerű hivatalnokból lett báró megjárta a ranglétrát.

A Magyar Kamara elnökeként sikert sikerre halmozott: jelentős mértékben megnövelte a kincstár jövedelmét, jutalmul Mária Terézia királyi főistállómesterré avatta.

Grassalkovich az 1741-es pozsonyi országgyűlésen – a magyar nemessekkel egyetemben – kijelentette, hogy örökké az uralkodónő hű szolgálója lesz. Ez volt az a híres jelenet, amikor Mária Terézia – karján a gyermek II. Józseffel – a magyar rendektől kért segítséget, hogy koronáját megvédje a porosz fenyegetéstől. A királynő szívesen fogadta az édesapja idején is már 25 éves közéleti tapasztalattal rendelkező Grassalkovich tanácsait, sőt, a híres „Életünket és vérünket!” felkiáltás is a bárótól származik. Két évvel később, szolgálataiért cserébe a grófi rangot is megkapta.