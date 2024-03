Közeli csillagtalálkozó okozhatta, hogy pálmák nőttek Skandináviában

Az oxigénizotópos mérések szerint a Föld átlaghőmérséklete mintegy 8 Celsius fokkal lehetett magasabb a mostanihoz képest.

A Föld kontinenseinek elhelyezkedése az eocén időszakban

Fotó: ESA

( A jelenkor globális átlaghőmérséklete 13,5 C fok, a paleocén-eocén klímaoptimum idején tehát közel 22 fokos volt a Föld átlagos hőmérséklete.) A trópusi öv ebben az időszakban felnyúlt a magas szélességi körökig, a pálmahatár a mai Dél-Skandinávia vonalában húzódhatott, és az északi pólus, valamint az Antarktisz is jégmentes lehetett, a világóceán hőmérséklete pedig jóval magasabb volt a jelenleginél. A tanulmányt jegyző tudósok szerint a szélsőségesen forróvá vált éghajlat hátterében egy közeli csillagtalálkozás állhatott, ami – a Szaturnusz és a Jupiter közvetítésével –, kilengéseket okozott a Föld pályájában. Természetesen minél távolabb megyünk a múltban, annál több a bizonytalanság is a modellszámításokban.

A Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter

Fotó: NASA/JPL-USGS

Ami viszont bizonyosra vehető, hogy a HD-7977 a pliocén végén elég közel járt ahhoz, hogy kisebb klímakilengést okozzon. A tudósok rámutatnak, hogy a földi evolúció fejlődéstörténetében a kozmikus környezetünknek sokkal nagyobb szerepe lehetett, mint azt eddig feltételeztük, és a jövő klímaváltozásaira is alapvető hatása lesz.