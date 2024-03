Halálos állatok lepték el az erdőket

A következő átalakulás után már kifejlett imágóként akár fél-egy év múlva szintén veszélyesek ránk és házi kedvenceinkre.

Érdemes megjegyeznünk azt is, hogy a kullancsok hol szeretnek elrejtőzni, miközben arra várnak, hogy egy potenciális gazdaszervezetre akaszkodhassanak. A leggyakoribb élőhelyük a fás-erdős, árnyékos területek, ahol magas a páratartalom és a levélszőnyeg eltakarja őket. Ez az erdő mellett a városi parkokat is jelenti. Gyakori kullancslelőhelyek az olyan területek is, ahol magas bozót vagy fű van, a kertben szeretnek megbújni az összeszedett levelek vagy fűnyesedék alatt, mulcs alatt vagy farakásban.

A kirándulások után alaposan nézzük át magunkat, hogy ne telepedjen meg rajtunk a kullancs

Fotó: Biosphoto via AFP

Mit tehetek a kullancsok ellen?