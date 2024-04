Túl a létezés határain: mi lehetett az ősrobbanás előtt?

Mikor keletkezett a Világegyetem az ősrobbanás-elmélet szerint?



Ha kiindulópontként elfogadjuk, hogy az általunk ismert világegyetem a Big Bang következtében jött létre, rögtön fel kell tenni azt a kérdést is, hogy miből keletkezett, illetve mi volt előtte. Az ősrobbanás idejét – az úgynevezett Hubble-időt – ma már viszonylag nagy pontossággal ki lehet számítani, ami kereken 13,8 milliárd év. (Az idősík érzékeltetésére, a Nap, illetve a Naprendszer nagyjából 5,5 milliárd éve alakult ki.) Az ősrobbanás kifejezést szűkebb értelemben arra az időre alkalmazzák, amikor az univerzum megfigyelhető tágulása elkezdődött.

Penzias és Wilson a 15 méteres antenna alatt, amellyel felfedezték az ősrobbanás legfontosabb bizonyítékának számító mikrohullámú háttérsugárzást

Fotó: NASA/ Headquarters / Wikimedia Commons

A Hubble-idő nulladik pillanatában, vagyis az idő kezdetén az ismert univerzumot felépítő anyag egyetlen pontban, egy úgynevezett gravitációs szingularitásban tömörült össze. Ez az állapot hétköznapi gondolkodással felfoghatatlan. Ebben a szuperforró állapotban a gravitációs mezőt leíró modelltől független végtelen mennyiségek léteznek, tehát mind a tömeg, mind a gravitáció végtelenné válik. Az ősrobbanás kozmológiai modelljében, pontosabban az ősrobbanás szingularitásában paradox módon a világegyetem sűrűsége és a téridő görbülete is végtelen volt. (Magát a gravitációs szingularitást is Albert Einstein általános relativitáselmélete jósolta meg. A téridő görbületének végtelenné válása a fekete lyuknak nevezett extrém tömegű, illetve sűrűségű, és ugyancsak extrém gravitációval rendelkező objektumok eseményhorizontja mögött is bekövetkezik.)

A fekete lyukak eseményhorizontja mögött is bezáródik a téridő, és olyan szingularitás jön létre, amelyben végtelenné válik a tömeg

Fotó: Wikimedia Commons

Az igazán nehéz kérdés csak ezután jön: ha az univerzum 13,8 milliárd éve az ősrobbanás szingularitásából keletkezett, akkor mi volt a Big Bang előtt? Az einsteini elméletből az következik, hogy az ősrobbanás előtt nem létezhetett sem a tér, sem pedig az idő. Az viszont már az ókori görög filozófusoknál is alapvető bölcseleti tétel volt, hogy a semmiből semmi sem keletkezhet.



De mégis, mi lehetett az ősrobbanás előtt?



Azt tehát, hogy mi lehetett a Big Bang előtt, senki sem tudja, erre csak elméleti spekulációk léteznek. Ezek közül az egyik legismertebb Stephen Hawking úgynevezett határok nélküliség-hipotézise. A világhírű elméleti fizikus szerint a világegyetem határfeltétele az, hogy nincsen határa. Hawking ezt úgy szemlélteti, hogy a euklideszi téridő egy olyan vég nélküli zárt felület, mint a gömb formájú Földnek a felszíne:

Mondhatjuk, hogy a képzeletbeli és a valós idő a Déli-sarkon kezdődik, ami egy olyan pont a téridőben, ahol a normál fizika törvényei érvényesek. Nincs semmi a Déli-Sarktól délre, tehát nem volt semmi az ősrobbanás előtt.

- vélekedik a híres tudós. Az analógia szerint ahogy a Földnek is van egy legdélibb pontja, úgy az időnek is létezik kezdete, és ha a Föld sem ér véget a Déli-sarknál, úgy az idő sem tűnik el, ha visszakövetjük a kezdetekig. Hawking szerint az ősrobbanás bekövetkezése előtt meggörbült az idő, és minél inkább visszafelé megyünk, az idő annál közelebb kerül a semmihez, ámde mégsem vált soha semmivé.

Stephen Hawking szerint az ősrobbanás előtt meggörbült az idő, megközelítette a semmit, de nem vált azzá

Fotó: Heavy.com

Hawking úgy véli,a világ attól függetlenül fejlődött ki az ősrobbanásból, hogy mi volt előtte. „Az ősrobbanás előtti események egyszerűen nincsenek definiálva, mert nincs rá mód, hogy megmérjük, mi történt akkor” – nyilatkozta a 20. század egyik legnagyobb elméleti fizikusa.

Ez azonban még mindig nem ad egyértelmű teoretikus választ arra, hogy mi volt a nulladik pillanat előtt, ha nem létezett az idő.

Az ősrobbanás elmélettel szkeptikus indiai Gauri Shankar Gupta ekként foglalta össze egy 2017-ben megjelent írásában e megválaszolhatatlan probléma lényegét: „Mindegyik elképzelés azzal az előfeltétellel él, hogy már az ősrobbanás előtt is létezett valami, ami felrobbant, kiterjedt vagy fokozatosan fejlődött. Ugyanakkor semmilyen észszerű magyarázat nincs a világegyetemet felépítő anyag létrejöttére, és arra, hogy miként került egyáltalán ide. Mivel a semmiből nem hozható létre valami, így a világegyetem sem születhetett meg a semmiből.

A galaxisok időbeli fejlődését szemléltető ábra az ősrobbanástól a jelenig

Fotó: NASA/JPL-Caltech

A tudósoknak arra sincs elfogadható válaszuk, hogy a millió természeti hatás és erő miként teremtett az élet kialakulásához szükséges megfelelő feltételeket. Utolsósorban, a világegyetem tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, mit kezdjünk a több mint 95%-kal, amit a sötét anyag és sötét energia alkot; tudomást se vegyünk róla?” Egyes tudósok, így köztük Francis S. Collins a „végső nagy kérdésre” teológiai magyarázatot hívnak segítségül. E megközelítések – mivel semmiből semmi sem keletkezhet –, a teológiai kreacionista felfogást részesítik előnybe, mely szerint az egyetlen „önmagától és időtlenül létező entitás” , vagyis csak az Isten képes a semmiből (ex nihilo) valamit, a világot megteremteni. Az a kérdés, hogy mi lehetett az ősrobbanás előtt, a lehető legegyértelműbben demonstrálja a tudomány határait. Minden pedig ami azon túl mutat, már sokkal inkább a hit világához tartozó kérdés.