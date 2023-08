Az erdőben megbúvó, Gdansktól 40 kilométerre lévő épület története 1983-ra nyúlik vissza amikor Piotr Kazimierczak beadta a kérelmét, hogy Lapalice határában egy 170 négyzetméteres házat építhessen. A felkapott szobrászművész eredetileg ott akart élni, és berendezni a műtermét. Később azonban úgy döntött, inkább felépíti élete álmát, így az épület egyre nőtt. Az eredmény egy 6000 négyzetméteres kastély lett 365 ablakkal (a napok száma egy évben), 52 szobával (a hetek száma egy évben) és 12 toronnyal, ami a 12 hónap mellett a 12 apostolt is szimbolizálja.

A jól menő művész azonban rövid idő alatt kétszer is csődbe ment, így nem tudta tovább finanszírozni az építkezést, amely 1991-ben leállt. Időközben a hatóságnak is feltűnt, hogy az engedélyhez képest valami más épült a festői környezetben. Hosszas jogi huzavona után 2006-ban bontásra ítélték az épületet – írja az In Your Pocket.

A bontás azóta sem történt meg, a befejezetlen épület pedig egyre rosszabb állapotban van. Csupasz falait ellepték a graffitik, itt-ott már beomlott a mennyezet. A kísértetkastély azonban – veszélyessége ellenére – egyre népszerűbb lett a turisták körében, és már az útikönyvek lapjaira is felkerült, mint kuriózum.

Kattintson az alábbi képre, és nézze meg galériánkat a kastélyról!