Manapság nagyon sok légitársaság külön díjat számít fel azért, ha az utas poggyászt ad fel, ezért érdemes megtanulni a praktikus csomagolást, hogy csak kabinbőrönddel utazhassunk. Mutatjuk azokat a pakolási tippeket, amelyekkel a ruhákat becsomagolhatjuk a kézipoggyászba. Ráadásul így nemcsak pénzt, de időt is meg lehet takarítani, hiszen nem kell sorban állni a csomagfeladáshoz és -felvételhez.

Könnyen belátható, miért jó feladott bőrönd nélkül utazni a repülőn. Amellett, hogy a legtöbb légitársaságnál így olcsóbb utazni, nem kell várakozni rá a repülőtéren, nem törik össze benne semmi, ha éppen rossz kedve van a rakodómunkásnak, és így biztosan nem veszik el a holmink. Sokan mégis ódzkodnak ettől, mert nem férnek be a kabinbőrönd méretébe. Egy utazó nekik adott tippeket ahhoz, hogy lehet okosan bepakolni a poggyászt.

A cipők rengeteg helyet foglalnak el, ezért ha többet viszünk magunkkal, az legyen a repüléskor a lábunkon, amelyik nagyobb. Ugyanez vonatkozik a pulóverekre, egyet felvihetünk a fedélzetre, és ha melegünk van, hordhatjuk a derekunkra tekerve. A farmer is sok helyet foglal más nadrágokhoz képest, érdemes hát abban utazni. A kabinbőröndbe csak olyan ruhát érdemes pakolni, amelyek összehajtva kevés helyet foglalnak el.

Pakolási tippek, hogy minden beférjen a kabinbőröndbe

Sok nőnek okozhat problémát, hogy nyaraláskor nem akarnak mindig ugyanabban a ruhában megjelenni. Nekik jelenthet megoldást a kapszula gardrób. Ez röviden azt jelenti, hogy egy bizonyos ruhadarabot több mással lehet kombinálni. Egy fehér pólót például lehet hordani farmerrel egyik nap, blézer alatt másik nap, magas derekú nadrággal a harmadikon. Érdemes visszafogott színű, vagy fekete és fehér színű ruhadarabokat pakolni, mert azokat jól lehet kombinálni.

Ugyancsak a nőknek hasznos ötlet, ha kis helyen elférő kiegészítőkkel dobják fel a ruhatárukat. Ilyen lehet egy sál, egy ékszer vagy egy divatos napszemüveg.

Ha meleg helyről hidegre utazik az ember, gondot okozhat a kabát elhelyezése. Ezeket a fedélzetre a kézipoggyászon kívül is fel lehet vinni, de vannak olyanok is, amelyeket kicsire össze lehet hajtani, például merinói gyapjú szigeteléssel.

Utazás kabinbőrönddel akár több hétre, így csináljuk

Érdemes legfeljebb egy hétre tervezni a pakoláskor, és elfogadni, hogy útközben kimossuk a ruhánkat. A világon mindenhol van mosoda, ahol ezt megtehetjük, de sok magnászállásban is van mosógép. Legvégső esetben egy mosdókagylóban is el lehet végezni ezt.

Az utazáshoz célszerű olyan ruhákat választani a nőknek is, amelyeknek zsebe is van. Ezekben sok olyan kisebb holmi elfér, amelyet nem kell betenni a kabinbőröndbe, és jó, ha kéznél vannak.

Praktikus csomagolás bőröndbe – tippek a kevés hely kihasználására

A fedélzetre felvihető bőröndöt tanácsos úgy pakolni, hogy az elektronikai eszközök, laptopok és folyadékok ne legyenek benne, vagy tegyük azokat a csomag tetejére, hogy könnyen kivehetők legyenek a repülőtéren a biztonsági ellenőrzéskor. Azokat a dolgokat, amelyet az átvilágításkor ki kell venni, még jobb egy másik, kisebb táskába tenni, amelyet fel lehet vinni a fedélzetre személyes tárgyként (ez légitársaságonként eltérő). Ide érdemes tenni például a fülhallgatót, füldugót, snacket vagy a reptéren vásárolt vizet is, hogy az utasérben ne kelljen minden alkalommal kinyitni a felső tárolórekeszt.

Bőröndméretek a repülőgépeken A három, Magyarországról is induló diszkont légitársaságnál jelenleg az alábbi méretkorlátok érvényesek a fedélzetre felvihető poggyászok esetén. A Wizz Airnél egy kézipoggyász mindenkinek ingyen felvihető, ennek maximális mérete: 40x30x20 cm, 10 kg, és az ülés alatt helyezhető el. Egy másik, nagyobb kézipoggyász – ez az úgynevezett „fedélzeti poggyász" (kerékkel vagy anélkül) –, csak WIZZ Priority hozzáadása esetén jár, ennek maximális mérete 55x40x23 cm, 10 kg). A Ryanairnél minden viteldíj tartalmaz egy kisméretű kézipoggyászt, amelyet fel lehet vinni a fedélzetre (40x20x25cm), ennek el kell férnie az ülés alatt. Egy további 10 kg-os (55x40x20 cm-es) poggyász is felvihető, ha az utas elsőbbségi szolgáltatást vásárol. Az EasyJetnél egy kisméretű kézipoggyászt (max. 45x36x20 cm, 15 kg) mindenki ingyen felvihet a fedélzetre, ez az ülés alatt helyezhető el. A nagy méretű kézipoggyász (max. 56x45x25 cm, 15 kg) külön díjért vihető fel, ami elsőbbségi beszállást is tartalmaz.

Ha mégsem sikerül beférni a kabinbőröndbe

Előfordulhat, hogy a fenti tanácsokat megfogadva sem elegendő a helytakarékos pakolás. Ilyenkor vagy hozzáadja az utazó a feladott bőröndöt a foglalásához, vagy kipróbálja azokat a tanácsokat, amelyeket egy másik utazó foglalt össze a túlméretes kézipoggyász „felcsempészéséhez".

Az első, inkább viccesnek szánt tanácsa, hogy a becsekkolás előtt győzze meg magát az utas, hogy meg tudja csinálni. A második, hogy vegyen ki mindent a táskából, ami elfér a zsebekben. A harmadik, hogy ha van külön táskája, azt még próbálja meg begyömöszölni a nagyobba, hogy ne adjon okot a megállításra a kapunál. Érdemes a sor vége felé beállni, de nem a legvégére – így van esély arra, hogy a kapunál az alkalmazottak már gyorsan túl akarnak lenni az utasok felvételén, de még nem szúrják ki a nagyobb csomagot.

Az ötödik tipp az, hogy folyamatosan úgy kell állni, hogy táska kívül essen az alkalmazottak látókörén. A hatodik viszont az, hogy mindezt úgy kell tenni, hogy természetes legyen. Végül pedig az útlevelet és beszállókártyát kéznél kell tartani, és mosolyogni, hogy az utasfelvevő érezze, segíteni akar neki az utas abban, hogy gyorsan elvégezze a munkáját.

Persze van, hogy nem működnek ezek a trükkök, és a légitársaságok megbírságolják az utast, aki túl sok ruhát pakol magára. Sőt olyan is elfordul, hogy hiába pakol be valaki szabályosan a kézipoggyászába, azt mégis a csomagtérben szállítják el, mert nincs elég hely a fedélzeti tárolókban. És ha minden simán megy is, a kerekes bőröndöt sem látják mindenütt szívesen. De még mindig ez a legjobb módja az utazásnak, különösen ha a kabinbőröndünk illedelmesen követ minket.