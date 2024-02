Csodavárost épít a világ legelzártabb királysága

Látványterv az egészségügyi központról Forrás: Bjarke Ingels Group

Ahogy a Szaúd-Arábiában fejlesztett The Line nevű város, úgy Bhután új települése is szakítana a hagyományos településképpel. Funkcióit tekintve megőrizne valamennyit a szokottakból: egyetem, új nemzetközi repülőtér, egészségügyi központ, megújulú energiaforrásokat hasznosító létesítmények, új vízerőmű, illetve kulturális központ is épülne a város részeként.