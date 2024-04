Mutatunk 5 csodás belföldi kempinget, ha a természet közelségére vágyik

Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalu -Balatonfüred

A magyarországi kempingek közül 2023-ban a Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalunyerte el a díjat a „Legjobb Kemping” kategóriában. A szavazatok Európa valamennyi országából érkeztek.

Füred Kemping

Az északi-part legnagyobb vízparti kempingje saját stranddal rendelkezik, továbbá gyerekmedence, úszómedence is rendelkezésre áll a nyári időszakban. Számos sportolási lehetőség is adott: vízi sportszer kölcsönző, strandröplabdapálya, minigolf, gokart- és kerékpárkölcsönző, valamint tenisz és streetball pálya. A többségében sövénnyel elválasztott, áramcsatlakozóval (a „komfort” típusúak vízvételi lehetőséggel is) ellátott parcellák, bérelhető lakósátrak, 3-4-6 fős üdülőházak és 4+2 fős mobilházak széles választéka foglalható.

Tiszadada Kemping & Glamping - Tiszadada

Tiszadada kemping

A Tisza partjától 70 m-re található, emellett a Tiszadobi Ártér Természetvédelmi terület a kemping mellett kezdődik, 15 perc sétával pedig elérhető a Tiszadada Strand az élő Tiszapart egyik leginkább kedvelt homokos strandja. A kempingben szabad sátorhelyek és vízzel és villannyal ellátott parcellák állnak rendelkezésre. Aki esetleg sátor, lakókocsi vagy éppen lakóautó nélkül érkezne, az se aggódjon ugyanis berendezett jurtákat, lombházakat és sátrakat is lehet bérelni. Az úgynevezett öko kemping nulla energiamérlegű, azaz csak annyi energiát használnak fel, amennyit meg is termelnek. Az igazi ellazuláshoz igénybe vehetjük a bio fürdőtavat, a szaunát, vagy éppen egy jóleső masszázst is.

Mátra Kemping - Sástó

Fotó: Mátra Kemping Sástó

A négy csillagos kempingtől 500 méterre található az Oxygen Adrenalin Park, az ország legmagasabban fekvő kalandparkja, ahol nemcsak az adrenalint termelő élményelemektől áll el a lélegzet, hanem az elénk táruló panorámától is. A kempinget és a kalandparkot egy közel 500 méteres, 2 személyes libegő köti össze. A 24 órás recepcióval rendelkező kempingben félpanziós ellátásra is van lehetőség, sőt egy komplett wellness részleg - medencékkel, sóbarlanggal és szaunákkal - várja a nyugalomra vágyókat. A szállástípusok közül bőven válogathatunk, ugyanis a hotel szobától kezdve a bérelhető faházakon és apartmanokon át egészen a sátorhelyig bármit választhatunk.

Aréna Camping -Budapest

Fotó: Aréna Kemping Budapest

Azoknak akik a fővárosban töltenének el néhány napot, tökéletes lehet a Budapest központi részén, mégis egy zöld, családi házas övezetben elhelyezkedő kemping. Minden vendég számára biztosítanak egy Budapest térképet, Budapest útikalauzt, termálfürdőkről szóló prospektust is. A kemping szomszédságában található a Közép Európai Konferencia Központ éttermében a vendégek kedvezményes áron étkezhetnek. Modern vizesblokkokkal ingyenes mosógép használattal és rengeteg sütögetési lehetőséggel várják az akár kisállattal érkezőket is.

Danu Kemping - Dömös

Fotó: Danu Kemping Dömös

A Dunakanyar legnagyobb kempingjében összesen 22.000 m2-en akár légkondicionált teraszos családi apartmanházat is bérelhetünk. A gyerek és úszómedencével is rendelkező kempingben kültéri tűzrakóhelyek mellett összesen 18 tusoló, és ugyanennyi mosdó várja az ide látogatókat. Az ország közel legszebb túraútvonalai is itt találhatóak, sőt a bicikliút is közvetlen a kemping mellett halad el.