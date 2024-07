Egy korábbi stewardess elárulta, kik a legrosszabb utasok

Skye Taylor 17 évig dolgozott a légitársaságnál, de a fárasztó műszakok miatt álmatlanságban szenvedett, majd a covid alatt, hogy pótolja a kieső fizetését Only Fans-modellnek állt. És bár hálás azért, hogy nincs állandó jet lag-je, az emberek mégis sokszor hiányoznak neki, azonban vannak olyanok, akiktől kifejezetten örül, hogy megszabadult.

A 48 éves ex légiutas-kísérő a Daily Starnak elárulta a szaftos részleteket, és kijelentette, hogy az influenszerek okozták neki a legtöbb fejfájást.

„Azzal az influenszer típussal, akinek már saját menedzsere van, meglehetősen nehéz megbirkózni, mert eléggé feljogosítva érzi magát rengeteg dologra. Voltak olyan esetek, amikor fogyatékkal élő vagy halálos betegségben szenvedő gyerekeket vittünk fel szintén a felsőbb osztályba jogosan, mert sokan nem tudnak normál ülésen utazni, ez azonban problémát okozott többüknek.

Problémákat okozhat, ha ezek az emberek nem értik meg, hogy a gyerek rosszul van, és emiatt szükséges ott utaznia.

Skye szerint a The Only Way is Essex sztárjai – köztük Gemma Collins – kivételt képeztek, mert mindig udvariasak voltak.

De hozzátette: „Az influenszerek azok, akik csak egy dologról híresek, miközben azt hajtogatják, hogy: „100 000 követőm van az Instagramon, és én fontos ember vagyok”. Nagyon durvák tudnak lenni, és úgy viselkednek veled, mintha tudnod kellene, kik ők.”

A többi irritáló utas, akik gyakran zavarták Skye-t, főképp középosztálybeli anyukák voltak, akik elvárták, hogy a személyzet vigyázzon a gyerekeikre.

Syke elmondta, hogy sok anya úgy bánt vele és kollégáival, mint egy „dadával", és néhányan a repülés közben a gép padlójára tették a kisbabáikat.

„Sokszor előfordult. Iszonyatosan sokszor. Nem teszel egy gyereket az autó lábterébe, akkor miért tennéd le a gép padlójára? Megpróbálod elmagyarázni nekik, hogy ezt nem tehetik, és azt mondják, "jó, azt akarom, hogy aludjon a gyerekem" - de ha turbulenciába kerülünk, a gyerek a plafonra fog csapódni.

Egyes utasoknál pedig az okozott gondot, hogy egyenesen megtagadták az ablak redőnyének kinyitását vagy éppen a biztonsági öv bekapcsolását.

Skye azt mondta, hogy a személyzet felelőssége, hogy ne „olvassa a szabályokat az emberekre”, ezért az ő személyes megközelítése az volt, hogy világosan és tiszteletteljesen elmagyarázta az egyes dolgok mögött meghúzódó okokat.