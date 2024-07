Legveszélyesebb strandok: 5 gyönyörű, de halálos strand

Egy nyaralás során a legtöbb ember nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, azonban vannak olyanok, akik a minél izgalmasabb helyzeteket és helyszíneket keresik és mindent megtesznek azért, hogy egy újabb adag adrenalinhoz jussanak. A legveszélyesebb strandok pont ezeknek az embereknek valók, hiszen ezeken a helyeken mindenre fel kell készülnünk.

Fotó: Shutterstock/ Sky Cinema

Legveszélyesebb strandok listája

Cape Tribulation, Ausztrália

Az ausztráliai Queensland északi részén található Cape Tribulation neve sok utazó számára figyelmeztetésként szolgálhat, ugyanis a környéken medúzák, mérges kígyók, krokodilok és kazuárok, a világ egyik legfélelmetesebb madarai élnek. A kazuárok nagy, röpképtelen madarak, amelyek az emukkal rokonok, és több mint 70 kilósra is megnőhetnek. Ha provokálják, a kazuárok agresszívek lehetnek, és képesek súlyos sérülést is okozni.

Cape Tribulation

Fotó: Shutterstock/ Ferry Tomasowa / Shutterstock/ Ferry Tomasowa

Gansbaai, Dél-Afrika

Gansbaait a „világ nagy fehér cápa fővárosának” is nevezik, mivel rengeteg veszélyes ragadozó található a partok közelében. A cápákat a Dyer-sziget és a Gejzír-szikla közötti kis vízcsatornában élő 60 000 fókából álló kolónia vonzza a térségbe, amelyet „cápa köznek” is neveznek. Ezáltal a nyílt vizek itt kifejezetten veszélyesek, de azok, akik egy kis izgalomra vágynak biztonságosan lemerülhetnek a cápák közé egy ketrecben.

Gansbaai

Fotó: Dewald Kirsten / Shutterstock/ Dewald Kirsten

Chowpatty Beach, Mumbai

A mumbai Chowpatty Beach a világ egyik legszennyezettebb partja, így a tenger alkalmatlan úszásra. A vizek tele vannak a Mumbai városából származó szennyvízzel és egyéb szeméttel. A strandon a homok is tele van szeméttel és törmelékkel, azonban az önkéntesek az elmúlt években arra vállalkoztak, hogy a lehető legtöbb szeméttől megszabadítsák a területet, azonban a víz és a homok továbbra is rendkívül szennyezett. Aki a figyelmeztetések ellenére mégis belemegy a vízbe, az különböző betegségekre, például hasmenés, torokfájás, de akár súlyosabb fertőzésekre is számíthat.

Chowpatty beach

Fotó: Shutterstock/ pjhpix

Fekete homokos strandok Kilaueában, Hawaii

A Vulkánok Nemzeti Parkban található Kilauea, fekete homokos strandjai hívogatónak tűnhetnek azonban veszélyesek is, mivel a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Mount Kilauea mellett fekszenek, amely 1983 óta folyamatosan aktív és forró lávát lövell az óceánba. Az egyes mérések szerint a víz hőmérséklete itt elérheti a 68, de akár 87 fokot is.