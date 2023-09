A gigantikus méretű, több mint ezer lóerős YangWang U8 képes egyhelyben megfordulni és úszni is.

A kínai BYD prémium almárkája, a YangWang végre hivatalosan is bemutatta legújabb alkotását, az 5,3 méter hosszú U8-ast. A masszív, hatótávnövelős elektromos SUV egyenesen a Range Rover és a Mercedes G-osztály konkurenciája kíván lenni, ami az árán is látszódik.

Defekttel is képes száguldani

Az alvázas luxusterepjáró különleges, aktív futóművel rendelkezik, így kanyarban szinte egyáltalán nem dől a karosszériája, és, ha a terep megkívánja, akár 15 centivel felemelhető, ráadásul defektes kerékkel is képes 120 km/h-s sebességgel haladni.

A meghajtásáról négy villanymotor gondoskodik, amelyek együttesen 1200 lóerőt juttatnak a kerekekhez, így nem csoda, hogy a több mint 3 tonnás SUV sportautókat megszégyenítő módon, 3,6 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra.

Egy helyben megfordul

Mivel minden kereket saját motor hajt, mindegyik kerék más-más irányba és sebességgel tud forogni, ami nem csak kanyarodáskor jön jól, de így a YangWang akár egy helyben is képes 360 fokos fordulást végrehajtani, akárcsak a lánctalpas tankok. Bár a mutatványt aszfalton is képes végrehajtani, érdemes inkább laza talajon végeztetni vele, mert úgy kisebb terhelést kapnak a gumik és a hajtáslánc.

Igazi luxust kínál a kiváló anyagokból épített (Nappa bőrrel burkolt, valódi fabetéteket tartalmazó), tágas, ötszemélyes utastér a 22 hangszórós prémium hifivel, a forróköves masszázst kínáló első ülésekkel, az illatosítóval és a beépített hűtőszekrénnyel, amely a leállítás után 12 órán át képes még hűteni.

Természetesen a hátsó szórakoztató rendszernek is van egy-egy képernyője, sőt, a második üléssor kartámaszába is integráltak egy kijelzőt, a kiterjesztett valósággal dolgozó, szélvédőre vetítő head-up display pedig nem kevesebb, mint 70 colos.

Úszik a vízben

Míg az alapmodell 1 méteres mélységig képes vízbe gázolni, az Off-road Master Edition még mélyebbre, akár 1,4 méteres mélységig is képes lemenni a sznorkelének köszönhetően, amely az áramtermelést végző, kétliteres, turbós benzinmotor légzéséről gondoskodik a vízben. Ha ez a belső égésű motor a 75 literes tankot kiüríti, és a 49 kWh-s akku is fel volt töltve, akkor az U8-cal akár 1000 km-es hatótáv is elérhető a BYD szerint.

Ha 1,4 méternél is mélyebbre menne a sofőr a vízben, akkor az IP8-as vízálló szabványnak megfelelő terepjáró egy speciális „Yachting" üzemmódot aktivál, hogy megvédje magát a víztől. Ebben a fedélzeti érzékelőket felhasználva megemeli a felfüggesztést, kikapcsolja a benzinmotort, a klímát belsőlevegő-keringtető üzemmódba kapcsolja, bezárja az ablakokat és kinyitja a napfénytetőt, menekülési útvonalat biztosítva az utasoknak süllyedés esetére. Akár 30 percig is képes a víz felett maradni az U8, és közben 3 km/h sebességgel haladni pusztán a 22 colos kerekek forgatásával.

A YangWang U8 kiszállítása októberben kezdődik Kínában, az árak 1.089.000 jüantól (jelenlegi árfolyamon 54,7 millió forint) indulnak; ez a legnagyobb összeg, amit kínai autóért valaha fizetni kellett.