Top 10: a Pekingi Autószalon legizgalmasabb új autói

Fotó: AFP

Nem egyszerűen csak új villanyautó-alapra helyezte át a kisautó-márkát az abban többségi tulajdonrészt szerző kínai Geely, de teljesen át is pozícionálja azt. Nincs már városi bolha, lesz viszont középkategóriás SUV is, hiszen a 4,7 méteres #5 tanulmány az újjászületett Smart harmadik szériaautóját előlegezi meg a Smart #1 és #3 után. A lekerekített sarkokkal rendelkező, egyenes vonalakkal megrajzolt karosszéria 4,7 méter hosszú, szélessége 2,16 méter, magassága 1,87 méter. Nem csak a terepmintás abroncsok és a B oszlop hiánya a tanulmány sajátossága, de több LCD-kijelzőt is elhelyeztek a külsőn, például a kerékjárat-peremek mutatják az abroncsnyomást, az első sárvédőn lévő kijelző tájékoztat a központi zár állapotáról.

Az utastér érdekessége, hogy a közös panel alá helyezett dupla kijelzőt jobbra tolták,

tehát az a központi érintőképernyőt és az utas előtti képernyőt jelenti (mindkettő 13 colos képátlójú), de a vezetőnek is van egy külön kisebb monitora. A kivehető bluetooth-hangszórókra szükség van a partitrükkhöz, a kocsi orrán ugyanis nem csak kamera, de egy projektor is helyet kapott, így a Smart #5 és egy házfal segítségével akár filmeket is lehet nézni, a hat hangszóróval pedig ilyenkor is megvalósítható a térhangzás. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszert használó villany SUV-ban alatt több mint 100 kWh kapacitású akkumulátornak is van hely, ennek ellenére a 10-80%-os töltés megfelelő oszlopon letudható 15 perc alatt.

9. Mengshi M-Hunter: csupasz buggy villanyhajtással

Fotó: AFP

2022-ben ismerhettük meg a Dongfeng konszernhez tartozó, páncélozott terepjárókra specializálódott Mengshi márka M-Terrain nevű terepjáróját, amely már Európában is megvásárolható – Svájcban kezdték a forgalmazást. A Pekingi Autószalonon két újdonsággal is készült a márka, elkészítették az 1088 (!) lóerős Hummer-utánérzés 20 centivel nyújtott változatát, és bemutattak egy extrém terepjárásra alkalmas homokfutót is, amely leginkább a Dacia Dakar-ralira fejlesztett versenyautójára, az idén januárban bemutatott Sandriderre hasonlít. Az M-Hunter is egy karosszéria helyett csővázat használó buggy, amelynek azonban bevallottan a Brabus homokfutója volt az inspirációja. A Mengshi M-Hunterről egyéb műszaki információ még nincs, még azt sem tudni, hogy tisztán elektromos, vagy hatótávnövelős elektromos-e a hajtáslánca. Várhatóan szigorúan korlátozott darabszámban gyártani fogják, és az egyik legdrágább kínai autó lehet belőle, mivel a pletykák szerint több mint egymillió jüanba (50 millió forint) fog kerülni.

10. MG EXE181: a sebességrekorder modern változata