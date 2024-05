A Bugatti kitart a belső égésű motor mellett, ha kell, benzinkutat is ad hozzá

Fotó: Bugatti

Június 20-án leplezi le az immár Mate Rimac irányítása alatt lévő Bugatti márka új szuperautóját, amelyről annyit tudunk, hogy a külső megjelenés evolúciója lesz a jelenleginek, a beltér már radikálisabban átalakul, és itt debütál a márka új fejlesztésű, 8,0 literes V16-os szívómotorja, amelynek 9000/perc a leszabályozási fordulata. Ezzel az erőforrással hosszú távon, több autógeneráción keresztül számolnak, ezért használható lesz megújuló forrásból származó üzemanyaggal is.

Fotó: Bugatti

De ez még nem minden, mert a londoni Future of the Car konferencián Mate Rimac elárulta, hogy tervben van a Bugatti által tervezett benzinkutak fejlesztése is, amivel az ügyfelek a megfelelő – megújuló forrásból származó – üzemanyagot tankolhatják autójukba. Érdemes megjegyezni, hogy a Rimac-Bugatti márkában 45%-os tulajdonrésze van a Porschénak, ami már 2022 óta gyárt megújuló forrásból származó benzint Chilében, a kísérleti üzem a tervek szerint 2025-ben már évi 55 millió liter, 2027-ben már 550 000 millió liter benzint fog gyártani. Ez persze csak egy kis csepp a világ benzinfogyasztásából, de a Bugatti-vásárlók is nagyon kis részét jelentik az autóvásárlóknak.