Fakeretbe foglalta a Morgan Midsummer utasait a Pininfarina

Fotó: Morgan

Az aktuális CX-generációnál a Morgan már teljes egészében alumíniumból készíti a karosszériákat, ezért amikor a britek felkérték a Pininfarina műhelyhez fordultak, hogy értelmezzék újra a klasszikus megjelenést, az olaszok úgy döntöttek, visszahozzák a fát a karosszériába. A Morgan Midsummer barchetta Pininfarina Fuoriserie esetén már nem a vázszerkezet teherhordó része a fa, hanem jól látható formaelem. Mintegy 400 darab, fenntartható forrásból származó 0,6 mm vastag tíkfa-furnérból kézi munkával ragasztják össze ezt a keretet, a 83 négyzetméter összeállítása és -ragasztása több mint 30 munkaórát vesz igénybe.

Fotó: Morgan / Nick Dimbleby

A mindössze 50 példányra limitált széria esetén semmi nem védi az utasokat az időjárás viszontagságaitól, nincs se szélvédő, se oldalablak, és így a tető is felesleges lenne. Teljesen egyedi az orr, amely erősen hasonlít ugyan a többi Morganre, de nincs azokkal közös elem, a Pininfarina tervezői nem csak íveltebb sárvédőket készítettek, de azok aerodinamikailag optimalizált darabok, amelyek csökkentik a falhajtó-erőt. A kézzel formált rozsdamentes acél küszöbök a múlt század 30-as és 40-es éveiben a Pininfarina-karosszériák jellemzői voltak. A hátsó részt megnyújtották, hogy stimmeljenek az arányok. Kézzel készítik az alumínium karosszériát, mintegy 250 munkaóra alatt.

Fotó: Morgan / Nick Dimbleby

A Morgan Midsummer barchetta vezetője nyers élményt kap, pontosan látja az első kerekek helyét, ami megkönnyíti a sportos kanyarvételt. Klasszikus megjelenésű analóg műszereket tervezett a Pininfarina a műszerfalra, amelyeket Nagy-Britanniában készítenek, és ezért módosítani kellett az egyébként digitális műszerfalhoz készített elektromos rendszert. A 19 colos kovácsolt alufelnik 10 kg-ot nyomnak, darabonként 3 kg-mal könnyebbek a Plus Six 19 colos felnijeinél, aminek elérésében a számítógépes optimalizálás is segített. A Michelin Pilot Sport 5 abroncsokat azért választották, mert azok állandó dinamikai teljesítményt nyújtanak. A saját tömeg 1 tonna alatt marad, a szereléssel állítható Nitron lengéscsillapítókat kifejezetten a Midsummerhez hangolták. A Mozgatásról a BMW-től származó soros 6 hengeres turbómotor és a ZF 8 fokozatú automatikus váltója gondoskodik.