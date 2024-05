A spanyol futár a brüsszeli pénzmosást mutatja

Először nem érti a néző, miért akarja egy akciófilm hangsúlyozni, hogy megtörtént események alapján készült. Majd ahogy elkezdik A spanyol futár alkotói kibontani a történetet, amelyben egy fiatalember önként jelentkezik futárnak, aki Brüsszelből hozza át a határon azt a pénzt, amelyet tisztára akarnak mosni, minden világos lesz. Egészen elképesztő látni egy izgalmas akciófilmben, hogyan működik a brüsszeli korrupciós pénzek kezelése. És ez akkor is így van, ha nyilván dramaturgiai okokból egy csomó lépcsőfokot nem is látunk. Egy akciófilm lételeme a leegyszerűsítés. Bár – meg kell jegyezni – még így is bonyolultnak tűnik, amikor elmagyarázzák a filmben, hogyan is megy ez.

Fotó: Netflix

A spanyol futár kilóg az akciófilmek sorából

Danel Calparsoro rendezte A spanyol futár nemcsak emiatt lóg ki a tucat akciófilmek sorából, hanem amiatt is, mert nagyon különleges látványvilággal dolgozik. Egyrészt minden, ami múltba visszatekintés, olyan, mintha egy spanyol művészfilmet néznénk, nagyon törekedtek a hitelességre. Másrészt látványosak a filmbéli gyorsítások, az idő ugyanis a legnagyobb ellensége a futároknak, főleg akkor, ha nem a kijelölt ösvényen járnak.

Fotó: Netflix

A film arra is hangsúlyt helyez, hogy rámutasson, milyen mélységekig benne van a rendőrség is abban, hogy a futárokat még véletlenül se állítsa meg senki.

Sok film készül arról, hogyan működik a maffia, de A spanyol futár abban újat hoz, hogy rámutat, minél rosszabbul megy az embereknek, annál jobban megy a maffiának.

Elképesztő látni, mennyire flegmán állnak ahhoz a fiatalok, hogy akár bűncselekményt is elkövetnek, csak legyen egy kicsit jobb az életük.

Fotó: Netflix

Talán még egyetlen film se állt bele eddig abba, hogy mennyire rossz az uniós tagállamoknak az euró bevezetése. A spanyol futár viszont köntörfalazás nélkül rámutatott, mennyivel szegényebbek lettek az emberek, amikor Spanyolországban bevezették az eurót. Arón Piper alakítja a futárt, aki eleinte úgy tűnik, hogy elég furfangos ahhoz, hogy el tudjon evickélni a bűnbandák között egészen addig, míg kialakítja a saját érdekeltségeit, ám elég hamar rá kell jönnie a nézőnek, hogy nem így van. Mindent elront az életében, leginkább azért, mert nem tudja megbecsülni azt, amije van.