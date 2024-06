Brazil futballistát igazolhat a Fradi

A brazil Globo információi szerint Raul Gustavo közös megegyezéssel elhagyja jelenlegi klubját, a Corinthianst, és más csapatban folytatja karrierjét. A Nemzeti Sport értesülései alapján a 25 éves brazil középhátvéd állítólag már meg is állapodott a Ferencvárossal, ám közben egy másik ajánlat is érkezett a 189 centiméter magas védőért. A Globo úgy tudja, a mexikói Tijuana együttese kedvezőbb feltételeket kínál Gustavónak, de így is nagy esély van rá, hogy a játékos a Ferencvárost válassza, ahol együtt szerepelhet honfitársával, Marquinhosszal.

Raul Gustavo a Fradiban folytathatja pályafutását

Fotó: AFP (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

Raul Gustavo hivatalosan 2020 óta a Corinthians futballistája, de már kétszer is kölcsönadták: először az Inter de Limeirában, majd a Bahiában szerepelt. A Corinthians együttesében összesen 47 találkozón lépett pályára, és hat gólt is szerzett, ami remek teljesítménynek tekinthető egy középső védőtől.

A Ferencváros négy nappal ezelőtt hivatalosan is bemutatta új edzőjét, a holland Pascal Jansent, akinek így Raul Gustavo lehet az első nyári igazolása.

A holland-angol kettős állampolgárságú szakember a visszavonulása után a Haarlem utánpótlás-trénereként dolgozott, megfordult Ázsiában az al-Dzsazira és az al-Vahda edzői stábjában, majd Hollandiában a Vitesse és a Sparta Rotterdam akadémiáján is tevékenykedett. 2011-ben a Sparta Rotterdam első csapata mellett folytatta a munkát, segédedzőként. Jansen két évvel később került a PSV-hez, ahol először az akadémián számítottak rá, az U19-es és az U21-es együttest egyaránt két-két évig irányította. 2017-től egy éven keresztül a PSV akadémiáját vezette, majd csatlakozott az AZ Alkmaarhoz.

Pascal Jansen lett a Fradi új edzője

Fotó: AFP (Photo by Ed van de Pol / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Kerkez Milos korábbi kubjánál két évig segédedzőként, majd 2020 decemberétől vezetőedzőként dolgozott, 2024 januárjáig. Az 51 éves edző irányításával a csapat egy bronzérem mellett egyszer a negyedik, egyszer pedig az ötödik helyen végzett a holland bajnokságban.

