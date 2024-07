Harmadik félidő: ezek a legjobb focis filmek

Rengeteg dokumentum foglalkozik a labdarúgással, a sportág olyan népszerű a filmesek körében is, hogy csak az új évezredben 50 ilyen témájú film készült. Igaz, elsősorban a dokumentum- és portréfilmek vezetnek (illetve a minisorozatok, amilyen legutóbb a Beckham is volt), ha csak a játékfilmeket vesszük, akkor szegényebb a kínálat, aminek legfőbb okai között ott van az, hogy a világ elsőszámú filmes országában, az Egyesült Államokban nem a labdarúgás az elsőszámú csapatsport, népszerűsége jócskán elmarad az amerikai foci, a baseball és a kosárlabda hármasa mögött, ami a filmgyártásban is jól megmutatkozik. Azért persze a top10-es listán akad hollywoodi focifilm is, ami bemutatja, hogy a labdarúgás több egyszerű sportnál.

Nem minőségük szerint rangsorolva, hanem bemutatási idejük szerint felsorolva ezek a legjobb játékfilmek a fociról:

Két félidő a pokolban (1961)

Fábri Zoltán megrázó és felemelő filmjénél azért érdemes megjegyezni, hogy mondanivalóját, művészi minőségét illetően ez minden idők legjobb focifilmje, ami ráadásul Hollywoodot is megihlette (Fábri filmjét a bostoni filmfesztiválon is vetítették, ahol elnyerte a kritikusok díját). A magyar labdarúgás aranykorának idején készült, a második világháború idején játszódó Két félidő a pokolbant részben egy megtörtént esemény, részben egy legenda ihlette: 1944 áprilisában, egy ukrajnai táborban néhány magyar munkaszolgálatos Hitler születésnapja alkalmából futballmeccset „játszhat" a német katonák válogatottjával, a mérkőzés tétje pedig a magyarok számára maga a becsület, az összetartozás, a szabadság semmihez sem mérhető érzése.

Fábri filmje 1961-ben természetesen nem csak a náci Németországról, hanem az elnyomó kommunistákról is szólt. Sőt, a hatalomnak kiszolgáltatott mindenkori kisemberek küzdelmét megragadva általános érvénnyel mutatja be azt, hogy a játék hogyan képes túlmutatni magán, hogyan válik egy pillanat alatt szervezőerővé. Nem csoda, hogy számos feldolgozás készült belőle: Hollywoodban a Menekülés a győzelembe, illetve (amerikai focira és börtönre igazítva) a Hajrá fegyencváros! (1974) is Fábri filmjéből merített ihletet, majd utóbbiból egy remek brit-amerikai börtön-focifilm született, Gépállat SC (2001) címmel.