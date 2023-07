Egyszerre három vizsgálatot is indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a hazai online ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. Vélhetően mindhárom cég – a CCC, az Answear és az About You – a vásárlók számára megtévesztő módokon tünteti fel az akciós áraikat.

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított három nagy hazai ruha- és cipőkereskedő webáruház – a CCC, az Answear és az About You – magyar, lengyel, illetve német üzemeltetőjével szemben, mivel feltehetően jogsértő módon tüntetik fel az akciósként hirdetett termékeik árait. A cégek ugyanis egyes esetekben – következetlen és követhetetlen módon – több különböző eredeti/ korábbi árat jelenítenek meg egyszerre, gátolva a kedvezmény valós mértékének meghatározását és a fogyasztók tudatos döntéshozatalát. Az About You emellett valószínűleg a teljes vásárlási folyamat alatt sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé a termékek elérhetőségéről, amely szintén jogsértőnek minősülhet – derül ki a GVH közleményéből.

Az akciók és kedvezmények mértékének (illetve kiindulási alapjának) valós és világos ismertetése lényeges elvárás a fogyasztók szempontjából, hiszen ez teszi lehetővé számukra a termékárak megfelelő összevetését. Egy uniós szintű fogyasztóvédelmi jogalkotási csomag keretében tavaly május óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat. A GVH a szabálymódosulások előtt számos módon, többek között részletes tájékoztató videóval segítette a vállalkozásokat, gyakorlati példákon keresztül bemutatva a jogszerű és a kerülendő akciótartási gyakorlatokat.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Miért fontos az egyértelmű árfeltüntetés?

A nemzeti versenyhatóság álláspontja szerint azért, mert a fogyasztók és a GVH tapasztalatai szerint egyes kereskedők számos ravasz trükköt alkalmaznak az árkedvezmény benyomásának keltésére. Ez olyan könnyű haszonhoz vezet, amelyért valójában nem dolgoztak meg igazi versenykörülmények között. Az árakba beépített, és így megszerzett többlet profit is hajtja az inflációt. 2022. május 28-tól hazánkban is szigorúbb rendelkezések léptek életbe a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok törvényi szabályozásában. Az árfeltüntetés tekintetében a kereskedőknek egyértelműen világossá kell tenni a fogyasztó számára, hogy mi volt az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár és ehhez képest mekkora a kedvezményes ár.

A szándékosan, vagy tudatlanságból tisztességtelen gyakorlatot folytató kereskedők számos trükköt alkalmazhatnak. Ilyenek a felárazás, a gyártó által ajánlott magasabb ár feltüntetése, vagy az akciós árhoz képest magasabb, de soha nem alkalmazott fiktív „eredeti" ár közlése. Gyakori az a manipuláció is, amikor árak tömkelegével vonják el a fogyasztó figyelmét és zavarják meg az ügyleti döntését. Például egyszerre tüntetnek fel egy eredeti árat, kedvezményes árat, akciós árat, árkedvezményes kuponárat, de valójában elhallgatják az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat.