Egyelőre nem látszik a megnyugtató lezárása a Booking.com nevű nemzetközi szállásközvetítő portál körül kipattant botránynak, melynek központi eleme az, hogy a vállalat a szállásadók egy részének még egyáltalán nem, illetve ha mégis, akkor jelentős késéssel fizette és fizeti ki a foglalások díját, épp a nyári szezon közepén. Most kiderült: ha a vendégek közvetlenül nem is érintettek anyagilag a portál és a szállásadók közötti elszámolási kérdésekben, előfordulhat olyan, amikor ennek folyományaként, maguk is pórul járnak.

Több mint egy hónapja, június 24-e óta tart a Booking egyes szállásadó partnereinek kálváriája, akik azóta egyáltalán nem, vagy csak jelentős késéssel kapják meg a nekik járó díjat, amikor a vendég szállásukat a portálon keresztül foglalja le, és azon fizeti ki annak költségét. Az ügyben már érkezett panasz a Gazdasági Versenyhivtalhoz, az Origo pedigt több szállásadóval beszélt tapasztalatairól. Kiderütl: a hazai szállásadók között is vannak olyanok, akik inkább a cég elégtelennek gondolt kommunikációját a kialakult helyzetről nagyobb problémának látják, mint a késeselmes utalásokat.

A vendégeket is érhetik kellemetlen meglepetések

Úgy tűnhet, hogy a fizetési késedelem alapvetően csak a szállásadókat érintő probléma, és mivel a foglalási rendszer változatlanul és megbízhatóan működik, a vendégek pedig a szálláshelytől veszik igénybe a szálláshely-szolgáltatást, nem a Booking-tól, ezért nincs is miért aggódniuk. Csakhogy előfordulhat az is, amikor a kialakult helyzet követlezményeként a vendég is rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülhet azon a szálláshelyen, amelynek a Booking még nem fizette ki a korábbi foglalások után járó foglalási díjat.

Ugyanis, ha a szállásadó nem kapja meg a saját pénzét a közvetítői oldalról, akkor nehézkessé vagy lehetetlenné válhat számára, hogy szolgáltasson. Ha viszont a vendég nem kapja meg a szerződésnek megfelelő és általa kifizetett szolgáltatást, akkor még negatív reklámmal is terhelheti a szállásadót, ami a további üzletmenetére lehet káros hatással – világított rá az összefüggésekre a Booking-kifizetések kapcsán Salamon András utazásjogi szakértő a Világgazdaságnak.

A szakértő azt mondta a lapnak, hogy vendég "csak" kellemetlen helyzetbe kerülhet, mert ha a szálláshely nem fogadja a vendéget a Booking-pénz elmaradása miatt, akkor a vendég a közvetítői oldaltól visszakapja a pénzét, és még esetleg kap valamilyen kártérítést is a szálláshelytől.

Ha viszont így is fogadják a vendéget, csak nem a szerződés szerinti szolgáltatást kapja, akkor a kifizetett pénzének egy részét hibás teljesítés jogcímén visszakövetelheti, megint csak a szálláshelytől.

Vagyis a szálláshely és a vendég szolgáltatási viszonyára is kihathat a Booking késedelmes teljesítése. Ebben pedig előállhat az a sajátos helyzet, hogy a szálláshely, amely az elmaradt pénze ellenére is próbál vendégeinek szolgáltatani, esetleges forráshiány vagy a likviditáshoz köthető elégtelensége miatt, csak még rosszabbul jön ki a helyzetből. Márpedig a Booking elmaradása főként a kisebb szálláshelyeket érinti, és a szálláshelyek amúgy is csak rendkívül indokolt esetben engedik meg magunknak a foglalás lemondásának luxusát.

Furcsa üzenetekkel hozza a frászt a szállásadókra a Booking

Minden jel arra mutat, hogy a Booking körüli problémák még nem rendeződtek. Bár a kifizetések a szállásadók felé elvileg elindultak július 27-én, nincs megnyugtató információ arra, hogy ezek átfogóan nézve, rendben zajlanak - bár az Origo is beszélt olyan szálláadóval, aki végül rendben megkapta a korábbi elmaradást. A Booking egyébként azt is jelezte korábban, hogy egyes tételek kifizetése illetve rendezése, augusztus első napjaira húzódhat át - így néhány napig még úgy sem lehet fellélegezni az érintett szállásadóknak, hogy a vállalat elindította a kifizetéseket.

Mindehhez érdekes adalékul szolgál az üggyel eredetileg foglalkozó Spabook utóbbi cikke. Ebben arról írnak, hogy egyes szállásadókban néhány napja furcsa rendszerüzenetekkel kelt nyugtalanságot a Booking. A rendszerüzenet arról szól, hogy a szállásadó felé a kifizetéseket felfüggesztették, fizetendő tartozásuk viszont nincs.

Minden valószínűség szerint valamilyen hibáról lehet szó, ami a szállásadók által fizetendő jutalék elszámolásához kapcsolódik. Az egyik szállásadó szerint valószínűleg az történt, hogy a jutalékot a Booking rendszere nem számolta el saját maga felé. A jutalék összege akkor rendeződik, mikor a rendszer elutalja a szállasdíjat a szállásadónak. Ezzel párhuzamosan könyvelik a jutalékrészt a szállásdíjból. Vagyis úgy tűnik, hogy a rendszer, ahogyan nem fizette ki a szállásadókat, nem fizette ki saját magát sem, azaz nem könyelte le a a maga irányába a jutalékot sem, ezért a jutalékra vonatkozó "tartozás" üzenetet küld egyes szállásadóknak.

Az Origo újra megkereste a vállalatot kérdéseivel, válasz azonban jelen cikkünk megjelenéséig nem érkezett onnan.