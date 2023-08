A világ leggazdagabb emberei olyan vállalkozók, akik kiterjedt cégbirodalmakat hoztak létre. Míg azonban egyesek meghatározott területeken terjeszkedtek, addig mások számos különböző iparágakba vásárolták be magukat.

A világ leggazdagabb emberei olyan kiterjedt cégbirodalmakat működtetnek, melyek számos vállalatot és márkát foglalnak magukban. A szupergazdagok körében azonban két különböző stratégia figyelhető meg.

Az egyik típusba azok az üzletemberek tartoznak, akik egy meghatározott területen tevékenykednek, és ott terjeszkednek. A másik típus viszont több, egymástól teljesen különböző iparágba vásárolja be magát.

Akik mindenbe belekóstolnak

Utóbbi kategória legfőbb képviselője Jeff Bezos, az Amazon alapítója. Már maga az Amazon is egy külön cégbirodalom, ugyanis az e-kereskedelmi vállalatként indult társaság mára számos különböző tevékenységgel foglalkozik. Olyannyira, hogy az Amazonnak ma már a felhőalapú szolgáltatásokkal foglalkozó üzletága (Amazon Web Services) a legfontosabb egysége. Bezos azonban 2000-ben megalapította a Blue Origin űrrepülési céget, 2013-ban pedig megvásárolta a The Washington Post című lapot.

Emellett Bezos tulajdonában van (többek között) a Twitch nevű streamingplatform (ezt 2014-ben vette meg), a Whole Foods (2017), valamint a legismertebb filmes adatbázist üzemeltető IMDb (1998).

Hasonló szemlélettel dolgozik Elon Musk is, akihez két különböző iparágban működő cég tartozik, a Tesla és a SpaceX. Musk 2016-ban emellett megalapította a The Boring Company nevű vállalatot, legutóbb pedig megszerezte a ma már X néven működő Twittert. Hogy teljes legyen a kép, Musk tulajdonában van az agyi implantátumokkal kísérletező Neuralink is.

Bezos és Musk mellett a veterán Larry Ellison is szeret kísérletezni a befektetéseivel. Ellison az Oracle technológiai vállalat legnagyobb részvényese, de mára megvette Hawaii hatodik legnagyobb szigetének (Lana'i) 98 százalékát, ahol jelenleg is él. Emellett megalapította a Sensei Ag nevű céget, amely közlése szerint egészséges és megfizethető élelmiszereket termel, innovatív gazdálkodási technikák segítségével.

A legtávolabb viszont Bill Gates jutott az eredeti vállalkozásától. Gates mára csupán 1 százalékos részesedéssel rendelkezik az általa alapított Microsoftban, és ma már főként a feleségével létrehozott alapítvány (The Bill and Melinda Gates Foundation) igazgatásával foglalkozik. Bár Gates időközben alapított újabb cégeket, ezek elsősorban megújuló energiában utaznak.

A kitartó vállalkozók

A másik nagy csoportba olyan „kitartó" üzletemberek tartoznak, akik egy jól körülhatárolható területre koncentrálnak. Közülük kiemelkedik Bernard Arnault, Warren Buffett, valamint Mark Zuckerberg.

A francia Arnault az LVMH luxusóriás legnagyobb részvényese, és bár a vállalathoz számtalan márka tartozik, ezek mind luxuscikkeket forgalmaznak. A névadó Louis Vuitton, illetve a Moët & Chandon és a Hennessy márkák mellett az LVMH tulajdonában van (sok egyéb mellett) a Tiffany ékszermárka, a Dior, a Sephora, valamint a Bulgari is.

Hasonló utat járt be a Facebook (ma már Meta) alapítója, Mark Zuckerberg. A technológiai vállalkozó olyan cégeket vásárolt meg a közösségi médiaplatform égisze alatt, mint az Instagram, a WhatsApp, valamint a VR szemüveggyártó Oculus – utóbbi jelenleg Reality Labs néven működik.

Az egyik legtekintélyesebb amerikai befektetőnek számító Warren Buffett ugyancsak híres a következetes üzleteiről. Buffett általában erős, hosszú távú növekedést garantáló vállalatokba és iparágakba fektet, és ezek közül is kiemelkednek a fogyasztási cikkeket gyártó cégek - írja a Statista.

Az általa alapított Berkshire Hathaway révén az évtizedek alatt cégek egész sorában szerzett jelentős részesedéseket. Ezek közé tartozik például a Dairy Queen, a Geico autóbiztosító, vagy a Duracell.Érdekesség, hogy a világ leggazdagabb emberei az egymás cégeiben való részesedéseiken keresztül is kapcsolatban állnak egymással. Míg Larry Ellison például a Tesla 1,4 százalékát birtokolja, addig Bill Gates alapítványának legnagyobb részvényese a Berkshire Hathaway.