Pilisvörösváron, a Piliscsabai utca 1. alatt már javában zajlik a beruházás, a munkálatok kezdeti fázisában a kivitelezők nemrég befejezték a bontást és a területelőkészítő fázist. Ennek köszönhetően elkezdődhet az építése annak az új Penny üzletnek, amely 1151 négyzetméter alapterülettel várja majd a vásárlókat. Az üzletlánc tervei szerint az új egység 2024 első félévében nyithatja meg kapuit – derül ki az üzletlánc közleményéből.

A beruházás során a Penny számára kiemelt fontossággal bír a településfejlesztés támogatása is, így a vállalat a következő hónapokban a helyi önkormányzattal együttműködve négy buszmegálló felújítását is vállalja, ezzel is hozzájárulva a városkép fejlődéséhez és szépüléséhez.