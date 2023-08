Maui lakosok ezrei nyújtottak be munkanélküli segélykérelmet, miután az erdőtüzek elpusztították a Hawaii-hoz tartozó sziget jelentős részét, a turisták pedig most elmaradnak.

Az Insider arról ír, hogy a Hawaii's Department of Business Economic Development & Tourism adatai szerint augusztus 19-ig már 4.449 új munkanélküli kérelmet nyújtottak be Mauin. Az erdőtüzek előtt azonban csak mintegy 130 ilyen kérelmet adtak be, így a friss adat több mint 3.322 százalékos növekedést jelent.

Ezek az adatok alátámasztani látszanak néhány kisvállalkozó figyelmeztetését, akik korábban azt nyilatkozták az Insidernek, hogy azok, akik a turisták elűzésében érdekeltek, nagy kárt tesznek a sziget gazdaságának. A kijelentés előzménye az volt. hogy miközben a szget számos pontján a lángok megfékezéséért küzdöttek, addig nyaralásukra már korábban befizetett turisták önfeledten szórakoztak a tengerben, ami a helyiekben frusztrációt és haragot váltott ki irányukba.

Ahogy arról az Origo írt, az erdőtüzek augusztus 8-án kezdődtek Maui szigetén, és több napig tartott a megfékezésük. Egyes becslések szerint a természeti csapás 114 ember életét követelte és több ezer épületet pusztított el. Egy családi ház azonban csodával határos módon sértetlenül megúszta a csapást. Az előzetes adatok szerint az újjáépítés legalább 5,52 milliárd dollárba kerül majd.

Mintegy 300 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván, ami arra késztetett néhány befolyásos hawaii lakost, köztük Jason Momoa színészt, hogy arra kérjék a turistákat, egy ideig ne jöjjenek ide, hagyják gyászolni a túlélőket, és ne zavarják meg a város újjáépítését. Nem sokkal később azonban mások is megszólaltak, és arra figyelmeztettek, hogy ha a turisták lemondják az utazásaikat, akkor Maui többi része is szenvedni fog, és nem tudnak segíteni azoknak, akik mindent elvesztettek.

Richie Olsten, az Air Maui Helicopters üzemeltetési igazgatója az Insidernek elmondta, hogy ezek a félelmek máris valóra váltak a turisták "tömeges elvándorlása miatt a szigetről".

Olsten, aki 60 éve él Mauin azt nyilatkozta, hogy csupán egyetlen másik hasonlóan vészterhes időszaka volt a szigetnek, ez pedig a koronavírus világjárvány idején következett be.

A sziget gazdasága a turizmusra épül, ha nem engedjük be a látogatókat, szó szerint minden lakos munkanélkülivé válhat" - figyelmeztetett Olsten.

A turisták hiánya már most is nagyon aggasztó a szigeten: az autóforgalom szinte teljesen megszűnt, a strandolók eltűntek, Maui legnépszerűbb étterme, a Mama's Fish House is szenved a vendéghiány miatt. Olsten cége máris kénytelen volt elbocsátani alkalmazottai nagy részét. Egyre több helyi vállalkozás zár be ideiglenesen, akik nagyon várják a turisták visszatérését.

Mindettől függetlenül a mai napig nem engedik be a látogatókat Maui nyugati részére, ahol Lahaina városa is található. Egy család még egy táblát is kihelyezett a környéken, "Turistáknak tilos a belépés" felirattal.

A gazdaság talpra állítása érdekében Olsten helikopterre szállt, és meseszép felvételeket készített Dél-Maui és Kelet-Maui minden olyan területéről, amely továbbra is biztonságos és nyitott, hogy a turisták tudják, továbbra is jöhetnek a szigetre, és támogathatják a sziget fellendülését: