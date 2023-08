Megjelentek a zöld fogyasztóbarát lakáshitelek a bankok kínálatában. Ezekkel a kezdeti költségek egy részét megspórolhatják az igénylők, és kamatkedvezményt is kaphatnak, amivel több ezer forinttal csökkenthetik a törlesztőrészleteiket. Mindezért előírt feltételek pedig olyanok, amit egy új lakásnál vagy háznál már ettől függetlenül is érdemes vállalni, mert értékesebb és alacsonyabb rezsijű lesz tőlük az ingatlanunk – írja a Bank360.hu.

Kedvezményesebb feltételekkel, olcsóbban juthatnak lakáshitelhez azok, aki energiatakarékos otthont vásárolnak vagy építenek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis megújította a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek (MFL) feltételeit, így a bankok már zöld változatban is kínálhatnak ilyeneket, ha teljesítik az ehhez szükséges előírásokat. A zöld hitelcélok esetében folyósítási díjat, illetve a zöld hitelcél ellenőrzéséhez kapcsolódó díjat és egyéb költséget nem számíthatnak fel a bankok a feltételeknek szerint minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél.

A hitelintézetek emellett a hiteles energetikai tanúsítvány ügyfelet terhelő költségét is kötelesek egyszeri alkalommal átvállalni az ilyen kölcsönöknél. A zöld hitelcélok igazolt teljesülésére a hitelező zöld kamatkedvezményt is adhat a normál MFL-hez képest. Ez nem kötelező, de a bankoknak éppen ez ad lehetőséget arra, hogy versenyezzenek egymással a zöld MFL-ekben, amit az eddigi tapasztalatok szerint meg is tesznek.

A minősített zöld hitel felvételével az ehhez kötelezően és választhatóan adható kedvezmények kihasználásával az igénylők a kölcsön felvételekor százezres, a teljes futamidő alatt pedig akár milliós megtakarítást is elérhetnek. A bankok többségének lakáshitel-ajánlatai között jelenleg csekények a kamatkülönbségek, a minősített zöld hitel választásával azonban lejjebb lehet vinni a költségeket – hívják fel a figyelmet a Bank360.hu szakértői.

A havi törlesztőrészletben néhány ezer forint ugyan nem tűnik soknak, de évek alatt ebből már jelentős pénz gyűlik össze. Ha valaki új lakás vásárlásához 400 ezer forint nettó jövedelemmel 20 millió forintos, 20 éves futamidejű, 10 éves kamatperiódusú MFL-t vesz fel, akkor jelenleg 175-180 ezer forint körüli havi törlesztőrészlettel és 42,4-43,2 millió forint körüli teljes visszafizetendő összeggel számolhat az olcsóbb ajánlatokban. Zöld hitel választásával a havi törlesztésből és a teljes költségből is lehet faragni.

Mindezért valójában keveset kell vállalnia az ügyfélnek, jellemzően olyat, amit egyébként is érdemes lenne neki ahhoz, hogy a megvásárolt vagy felépített lakóingatlana jobban tartsa az értékét és alacsonyabb legyen a rezsije. Zöld hitelcélnak az számít, ha a finanszírozott új építésű ingatlan primer energiaigénye legfeljebb 80 kWh/nm/év, a besorolása pedig legalább BB, vagy használt ingatlan esetében a felújítás végén legalább BB energetikai besorolású lesz az ingatlan. A BB hamarosan már kötelező is lesz az új építésű házakra, így az új beruházásoknál jellemzően már eleve ilyet építenek.

A zöld MFL már több bank kínálatában megjelent, és a Bank360.hu szerint várható, hogy az MFL terjedéséhez hasonlóan ez is általánossá válik a fogyasztóbarát lakáshitelt egyébként is kínáló bankok ajánlatai között.

Mi a Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel?

A Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel a Magyar Nemzeti Bank feltételeinek megfelelő Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel további előnyöket nyújtó változata, amelynél a bankok meghatározott zöld célok teljesítésének fejében díj- és költségkedvezményt adnak és kamatkedvezményt kínálhatnak a kölcsönt felvevőknek.

Az ingatlanok energiahatékonyságát figyelembe véve a bankok kedvezményes Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt (zöld MFL) nyújthatnak. A zöld hitelcélt szolgáló kölcsön esetében a bank nem számíthat fel folyósítási díjat, és az épület energetikai tanúsítványának költségét egyszeri alkalommal átvállalja az ügyféltől. Az utóbbi nem kötelező, ha a bank zöld kamatkedvezményt biztosít. A bankok egyéb költségeket is átvállalhatnak az ügyfelektől a hiteligénylés során.

A zöld MFL-t ugyanolyan feltételekkel lehet igényelni, mint a „hagyományos" MFL-t, de a zöld szempontokat figyelembe véve a bankok plusz kedvezményt nyújthatnak az ügyfeleknek.

Mire igényelhető a zöld MFL?

A hitel az alábbi esetekben igényelhető. Új lakás vásárlása vagy építése, lakásépítési telek vásárlása, az új lakáshoz kapcsolódó garázs és tároló építése vagy vásárlása esetén, ha az épület primer energiaigénye (összesített energetikai jellemző számított értéke) legfeljebb 80 kWh/nm/év, valamint BB vagy annál jobb (AA++, AA+, AA) energetikai minőségi besorolással rendelkezik.

Használt lakóépület felújításához, amelynek eredményeképpen az épület energetikai besorolása eléri vagy meghaladja a BB minősítést, továbbá az összesített energetikai jellemzője nem haladja meg a 80 kWh/nm/év szintet, vagy a felújítás legalább 30 százalékos primerenergia-igény csökkenést eredményezett.

Olyan használt lakóépület adásvételéhez, amelyen a kölcsönszerződés megkötése után a 2. pont szerinti felújítást végeznek.

Ha a lakóépületen az alábbi – egy vagy több – korszerűsítést hajtják végre:

napelem vagy napkollektor telepítése,

geotermikus, levegő-víz, levegő-levegő hőszivattyú telepítése,

szélturbina telepítése,

hő- és elektromos tárolóegységek telepítése,

épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,

homlokzati nyílászáró cseréje energiatakarékos nyílászáróra,

árnyékolástechnika telepítése,

fűtési, hűtési vagy szellőző rendszerek telepítése, cseréje vagy felújítása, beleértve a távhőrendszerre történő csatlakozást is,

energiahatékony világítástechnika kialakítása,

alacsony vízfelhasználású konyhai, WC vagy fürdőszobai szaniter rendszerek telepítése,

3. generációs okosmérő rendszerek telepítése az áramfelhasználás nyomon követésére,

zónákra osztott termosztátrendszerek, okos termosztátok és érzékelők telepítése (pl.: mozgás- és napszakérzékelő világítási rendszerek),

épületautomatika (Building Management System) rendszerek telepítése

Továbbá a kölcsön összegéből a fent említett zöld hitelcélok mellett finanszírozható a korszerűsítési intézkedéseket lehetővé tevő hiteles szakmai vagy technikai tevékenység elvégzése (például az energetikai tanúsítvány elkészítése), valamint a korszerűsítés végrehajtásához szükséges kiegészítő műszaki és egyéb berendezések, szolgáltatások beszerzése, ha ezek összege nem haladja meg a hitel összegének 30 százalékát.

Milyen kedvezményeket kaphatok a zöld fogyasztóbarát lakáshitel igénylésekor?

A bank nem számíthat fel folyósítási díjat, illetve a zöld hitelcél ellenőrzéséhez kapcsolódó díjat és egyéb költséget.

Az ingatlan energiahatékonyságát igazoló, hiteles energetikai tanúsítvány (HET) kiállításának – ügyfelet terhelő – költségét a bank egy alkalommal átvállalja, ha a zöld hitelcél teljesítésének az igazolásához szükséges ez a tanúsítvány.

A zöld hitelcél igazolt teljesülése esetén a bank a kedvezmény nélküli induló kamatból kedvezményt biztosíthat (ez a zöld kamatkedvezmény).

A bank ellenőrzi a megvalósítást és büntetést is kiszabhat?

A zöld hitelcél teljesülését a bank a kölcsön folyósítását követő 12 hónap elteltével ellenőrzi helyszíni szemlével vagy a felhasználást igazoló számlák bekérésével, de ennél korábban is kezdeményezhetjük az ellenőrzés elindítását.

Akkor azonban, ha a megjelölt határidőn belül nem teljesül a szerződésben vállalt zöld hitelcél, a bank visszamenőlegesen érvényesítheti a hitelfolyósítási díjat, az energetikai tanúsítvány elkészítésének költségét és a többi, korábban átvállalt díjat és költséget.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az MFL kölcsönöknek?

Az MFL-ek kamatperiódusai 5, 10 és 15 évente változhatnak, vagy a teljes futamidőre végig fixálhatod a kamatozást, így nem kell a törlesztőrészlet változása miatt aggódni.

A kamatok legfeljebb 3,5 százalékponttal lehetnek magasabbak a kiválasztott referencia-értéknél.

Gyors az ügyintézés: a hitelbírálat 15 munkanapon belül megtörténik, amint a bank megkapja az értékbecslést.

Gyors a folyósítás: 2 nap alatt, ha minden feltétel teljesült.

Alacsony folyósítási díj: maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 150 000 forint lehet.

Kedvezményes előtörlesztési feltételek: az előtörlesztési díj az előtörlesztett összeg maximum 1 százaléka lehet, a lakástakarékból pedig díjmentes.