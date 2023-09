A nagy fast fashion divatáruházak közül mostantól a brit H&M is pénzt számol fel online vásárlóinak a visszaküldött termékek kezeléséért, függetlenül attól, hogy a ruhákat küldeményként, vagy valamelyik fizikai boltban adják le.

A cégtől az interneten terméket vásárlóknak mostantól 1,99 fontot (kb.900 forint) kell fizetniük akkor, ha rendelésüktől elállnak, és a ruházati cikkeket visszaküldve, pénzük visszatérítését kérik a cégtől - erről számol be a BBC. A visszaküldés ugyanakkor továbbra is ingyenes marad a törzsvásárlói tagsággal rendelkezőknek.

A H&M nem az első áruházlánc, amely költségeire hivatkozva ilyen intézkedés mellett döntött. Korábban a konkurens láncok, mint a Zara, a Boohoo, a Uniqlo és a Next, már bevezettek hasonló díjfelszámítást.

A vállalat döntését azzal indokolta, hogy a koronavírus-járvány alatt megnövekedett az online forgalmuk, ennek lendülete máig kitart. Ugyanakkor ebből adódóan a visszaküldött küldemények száma is növekszik, noha sokszor csak méretprobléma, és nem minőségi kifogás áll a háttérben. A visszaküldések kezelése jelentős költséget jelent a vállalat brit üzleteinek, ezért vezetik be ezt a díjat most. A díj összegét a visszatérítés árából vonják majd le.

Kommentárok arra figyelmeztetnek, hogy a lépés sok vásárló elégedetlenségét kiválthatja. Közéjük tartozhatnak a fogyatékkal élők, akik sokszor kényszerűségből vásárolnak online, mert nem tudnak felkeresni fizikai boltot.

A H&M nem csak a briteknél számol fel pénzt a visszaküldésért, Magyarországon 990 forintot vonnak le a visszatérített összegből.