Cockermouth egy piaci város és polgári község a brit Cumberland történelmi megyében, ami onnan kapta a nevét, hogy a Derwent folyóba torkolló Cocker folyó összefolyásánál fekszik.

A 194 éves épületet hamarosan a BBC televízió "Homes Under The Hammer" című felújítási és árverési televíziós sorozatban is bemutatják.

A Cocker folyó felett átívelő hidat az épület összeomlása miatt vasárnap lezárták, és az embereket arra kérték, hogy kerüljék el a környéket. Az épületet 2021 novemberében azt követően nyilvánították közveszélyesnek, hogy a gyorsan folyó Cocker áramlata erodálta az alatta lévő kőszakaszt.

A II. fokozatú műemléképületet tavaly 51.000 fontért árverésen vásárolta meg Samiul Ahmed londoni ingatlan-tanácsadó, aki több mint 100.000 fontot tervezett költeni a biztonságossá tételére.

Ahmed márciusban bejelentette, hogy helyi építészek, tervezők, örökségvédelmi csoportok és statikusok is felmérték a bírósági épület biztonságosságát, majd jelezték az illetékesek felé annak fokozottan veszélyes állapotát. Áprilisban pedig egy építész azt nyilatkozta, hogy az ingatlan most már bármikor összeomolhat.

A Környezetvédelmi Ügynökség szerint bár az épület az árvízvédelmi falak közelében omlott össze, a város árvízveszélye nem nőtt emiatt. Az összeomlás következtében pedig egyelőre még senki sem sérült meg.

Mark Jenkinson országgyűlési képviselő azonban hevesen bírálta a helyi önkormányzatot, amiért nem intézkedtek még időben a károk elhárítása érdekében. "Ez teljes mértékben az Önök hatáskörébe tartozó feladat, nem értem miért nem tették még meg a szükséges lépéseket az épület megmentésére."

A politikus azt is hozzátette, hogy az épület jelentős részének összeomlása miatt sokkal drágább lesz a renováció, mint ha már akkor nekiláttak volna a munkálatoknak, amikor az előző tulajdonos jelezte a problémát.

"A régi bírósági épület ikonikus létesítmény Cockermouthban, és nagyon sajnáljuk annak részleges összeomlását. Partnereinkkel együttműködve mindent megteszünk a károk felmérése és a közbiztonság védelme érdekében"- nyilatkozta az önkormányzat szóvivője.

Forrás: The Sun Online