Közeleg az év vége, ami azt is jelenti, hogy hamarosan - 2023. december 31-én - lejár az úgynevezett kútamnesztia határideje. Az addig - akár korábban - létesített, háztartási célú kutakat bizonyos feltételektől, illetve területi elhelyezkedéstől függően nem kell engedélyeztetni. A több tíz-, de inkább több százezer kúttulajdonost érintő helyzetben könnyebbséget jelent, hogy minden kúttulajdonos térképen ellenőrizheti, őt érinti-e a bejelentési kötelezettség, vagy mentesül attól.

Az elmúlt években többször változtak a korábban létesített - itt akár évtizedekre is vissza lehet tekinteni -, háztartási célú fúrt kutak legalizálásának szabályai, valamint a kapcsolódó határidők. Ahogy az Origo megírta, idén nyáron történt újabb jelentős fordulat az ügyben: az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási öntöző kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenti, és üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedélyt kérni.

Új kutak létesítése január 1-től

Jövő évtől a kutakkal kapcsolatos esetleges bejelentési, engedélyezési feladatokat az határozza meg, hogy a kút vízkészletvédelmi szempontból milyen területen létesül.

Ez azt jelenti, hogy egy háztartási célú fúrt kút tulajdonosnak attól függően lesz vagy nem lesz teendője kútjával kapcsolatban, hogy milyen területen létesülne. Fontos továbbá az is, hogy továbbra is külön kezelendők a háztartási célú fúrt kutak, illetve azok, melyekkel a vízkivétel mezőgazdasági céllal (például öntözés vagy haszonállatok itatása, bár ez utóbbinál további jogszabályi előírásoknak is meg kell felelni) történik.

A háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút esetében kockázatmentes területen 2024. január 1-jét követően sem lesz teendő, nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez.

Ivóvíz- vagy karsztbázis szempontjából kockázatos területen azonban a kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a kút helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Az amnesztiát kapott, be nem jelentett mezőgazdasági célú kutakat december 31-ig csupán regisztrálni kell a Nemzeti Földügyi Központnál, ami ingyenes és szankciómentes. A mezőgazdasági célú talajvízkutak a vízkivételi szempontból kockázatos területeken a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lesznek 2024. január 1-jétől építhetők, szemben a nem kockázatos terülerekkel, ahol ugyanezek a kutak csupán az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás alá tartoznak majd.

Magyarországon nincs pontos nyilvántartás a telkeken működő fúrt kutakról - hiszen helyzetük rendezésével kapcsolatban épp az az egyik nehézség, hogy többségüket korábban, bejelentés nélkül létesítették.

Több tíz-, de inkább több százezer kútról lehet beszélni, melyeknél nem is válik el mindig egyértelműen használati céljuk. Vagyis egy adott kúttal kivett vízmennyiségből juthat háztartási és mezőgazdasági célokra egyaránt. Ennek megoldására az új törvény a fúrt kút esetében háztartási vízigényt is meghatároz: ez 2024. januárjától évi 500 köbmétert meg nem haladó mértékű vízhasználattal egyenlő.

Ez elegendő ugyanis a természetes személyek ivóvízellátása és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet kielégítéséhez.

Mindenkinek érdemes ellenőrizni kútját

Két vonatkozást érdemes ismét kiemelni, amik miatt nem árt, ha minden kúttulajdonos ellenőrzi, van-e teendője meglévő, háztartási célú kútjával kapcsolatban. Az egyik a kútmélység. Sok telektulajdonos - például örökölt vagy fúrt kúttal vásárolt teleknél - ugyanis nincs tisztában kútja mélységével. Ezért érdemes lehet azt - biztonságosan, szakemberre bízva - lemérni, majd megkérdezni a jegyzőt, hol van az adott településen a talavíztartó réteg határa (nem feltétlenül 50 méteren), így pedig eldől, van-e teendő a kúttal. A másik vonatkozás az, hogy milyen területen van a kút.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a 2024. január hó 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített háztartási talajvízkutak ugyancsak mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek fönntarthatók, míg az új, 2024. január hó 1. után építendő háztartási talajvízkutak egyszerűsített engedélyezési feladata (hatósági bejelentési és jóváhagyási eljárás) ezeken a területeken a helyi vízügyi hatóságra, jelesül az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságra hárul - hívja fel a figyelmet a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete. Ez egyébként azt is jelenti, hogy január 1-jétől a kutak ügyében eddig a jegyzőkhöz tartozó illetékességek átkerülnek a katasztrófavédelemhez, vagyis az engedélyhez kötött kutak létesítésének eljárását a katasztrófavédelemnél kell lefolytatni.

Ezek után jöjjön a térkép, melyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyezett üzembe, és amelynek segítségével kideríthető, mely kutakra vonatkozik, illetve nem vonatkozik a nyári szabályozás szerinti kútamnesztia.

A térkép használatához meg kell adni a pontos címet, illetve annak a területnek a pontos helyrajzi számát, ahol a kút működik. Így kiderül, hogy kell-e utólagosan engedélyeztetni a kutat.

A fenti képen rózsaszínként látható területek kockázatos besorolásúak, itt tehát a háztartási célú, 50 méter mélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízi létesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére. Azon kutak esetében pedig, melyek nagyobb mélységűek, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó, az első vízzáró réteg felszíntől számított megjelenésére vonatkozó mélységtartomány a kútamnesztia ellenére is szükség van utólagos hatósági engedélyeztetésére.

Aki jövő évtől kezdve új kutat tervez fúrni, háztartási cél esetén a fehérrel jelzett területeken ezt engedély és bejelentés nélkül megteheti, a rózsaszín területeken pedig hatósági jóváhagyást kell rá kérni.

Érdemes tehát körültekintően eljárni, és a meglévő kutak kapcsán, illetve a tervezett új kút létesítése előtt is ellenőrizni azt, milyen besorolású területen kívánja a telektulajdonos azt felállítani.