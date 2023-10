14 000 nyertes lottószelvényt váltott be egy massachusettsi család kilenc év leforgása alatt, 2011-től 2020-ig. Emögött nem egy mesébe illő szerencsesorozat, hanem egy kifinomult, és sokáig jól működő csalási séma állt. Tettükkel az elkövetők kivívták az állam történetének legnagyobb lottócsalása kétes címet, amellett, hogy mintegy 6 millió dollárt (nagyjából 2 milliárd forint) kárt okoztak az adófizetőknek - számol be az esetről az Insider alapján a Yahoo News.

Így működött a "tíz százalékos" séma

Az eset egyik különlegességét az adja, hogy a csalók meglehetősen sokáig tudták kárt okozó tevékenységüket folytatni, amihez lottószelvényeket áruló kiskereskedőkből szerveztek asszisztáló hálózatot. Az úgynevezett "tíz százalékos séma" alapját az jelentette, hogy az amerikai lottójátékokon a nagyobb nyeremények után a nyertesek nem szívesen fizetnek adót, aminek mértéke főleg akkor tekintélyes, ha nyereményüket egy összegben szeretnék felvenni. Sok lottónyertes pedig a nyilvánosságot sem vállalja. Ilyenkor léptek a színre a "tíz százalékos" csalók.

Felajánlották, hogy készpénzben kifizetik a nyertes részére nyereményének 90 százalékát, természetesen nem hivatalosan, azaz úgy, hogy ne kelljen belőle adóznia. Ez sok nyertes számára vonzó ajánlatot jelentett. A csalók a nyertes szelvénnyel felvették a nyereményt, amin így - látszólag - a 10 százaléknyi különbözet volt a nyereségük. Ám a történet itt nem ért véget. Apa és fia - látszólag törvény követően - még be is jelentették adóbevallásukban a nyereményt, formailag adóztak is belőle. Csakhogy bonyolult könyvelési trükkökkel jelentős költségeket - többek között szerencsejátékokból fakadó veszteségeket - állítottak azzal szembe. Az ügyeskedésnek az lett a vége, hogy nem csak hogy többször elkerülték a személyi jövedelemadó megfizetését, hanem sokszor még visszatérítést is kaptak.

Itt persze nem dollármilliárdokról van szó, hanem viszonylag nagy összegű - de nem rekordot jelentő - lottónyeremények töredékéről. A hangsúly azonban azon van, hogy ezek az összegek hosszabb időtávon egész sok pénzt jelentenek. A család - a csalásban részt vett egy másik fiú is, aki később kiszállt az elkövetésből és vádalkut kötött az ügyben - kilenc év alatt több mint 2 millió dollárhoz jutott összesen 20 millió dollár nyereményt érő, 14 ezer szelvénnyel, amihez még 1,2 millió dollár jogtalan adóvisszatérítést is begyűjtöttek.

Az állami hatóságok és a lottótársaság szerint a fenti séma szinte mindenütt felbukkant már, ahol lottójátékot rendeznek, de ez esetben különösen nagy értékű csalássorozat zajlott le, ami mindent egybevetve 6 millió dollár kárt okozott az adófizetőknek.

Így buktak le a csalók

A Boston Globe tudósítása szerint Massachusetts állam lottótársaságánál valakinek egy idő után szemet szúrt, hogy milyen kivételesen szerencsés az a család, amely évente több száz alkalommal jelentkezett nyereményért. Később kiderült: a férfiak hatalmas hálózatot működtetek, bevonva több tucat lottózót, ahonnan a dolgozók vagy tisztviselők telefonon értesítették őket arról, ha nagy összegű nyertes szelvény tulajdonosa jelentkezett náluk. A csalók ilyenkor léptek akcióba. De arra is figyeltek, hogy ne váljanak túlságosan gyanússá, így volt, hogy ők maguk is fizettek idegeneknek azért, hogy helyettük váltsák be a szelvényeket.

A lottótársaságnál végül az adóhatóság bevonásával sikerült felgöngyölíteni a gyanúsan szerencsés család üzelmeit. A vállalat egyik munkatársa elmondta: szakértőik kiszámolták azt is, ahhoz, hogy valaki kilenc év alatt ilyen gyakran nyerjen a lottón, naponta 22.859 szelvényt kellene vásárolnia. Kizárható tehát, hogy ugyanazok a személyek ennyire szerencsések legyenek.

Az állam történetének eddigi legnagyobb lottóbotránya nem pusztán az ügy központi szereplőiről szól. A két férfit öt év, illetve 50 hónap börtönbüntetésre ítélték tettükért, kötelezték őket "nyereményük" visszafizetésére, valamint az említett 6 millió dollárnyi kár megtérítésére is. Emellett a szerencsejátékokat szervezők cég több mint 40, a csalássorozatban érintett árusítóhelytől vonta vissza lottóengedélyét vagy függesztette fel azt.