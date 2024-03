Őrült, megalázó módon jutalmazták az atomtudósokat Észak-Koreában

Hivatalosan Észak-Korea állampártja, a Munkapárt hozta meg azt a javaslatot 2021 elején, 8. kongresszusán, aminek alapján elindult az ország nukleáris arzenáljának korszerűsítése. Phenjan, illetve maga Kim Dzsongun állt a program élére, aki még abban az évben bejelentette, hogy a nukleáris kutatóintézetekben dolgozók négyszer akkora bónuszt kapnak, mint más intézetekben dolgozók – feltéve persze, hogy sikerül teljesíteniük a kitűzött kutatási-fejlesztési célokat.

Bejelentette azt is, hogy a kifizetéseket a párt pénzügyi alapjából teljesítik – minderről az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó Daily NK számol be forrásai alapján. A diktátor azt is közölte, hogy örömmel vennék, ha a jelenleg aktív kutatók gyerekei a szüleikével megegyező pályát választanák, és maguk is nukleáris szakértőkké, az atomenergetika területén dolgozókká válnának.