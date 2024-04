Az MVM Csoport folyamatosan biztosította az ország energiaellátását, a rezsivédelem megőrzését

Az MVM Csoport árbevétele a visszarendeződő energiaárak következtében 5.079 milliárd forintot ért el, az egy évvel korábbit jelentősen meghaladó, 369 milliárd forintos adózott eredmény mellett. A jövedelmezőség növekedése a korábbi években végrehajtott külföldi akvizíciók során megvásárolt leányvállalatoknak, a szintén nemzetközi piacokon tevékenykedő áram- és gáz nagykereskedő cégeknek volt köszönhető.

Közzétette 2023-as konszolidált pénzügyi beszámolóját az MVM Csoport

Fotó: MVM / Orgo

Az MVM intenzív beruházási programja tavaly is folytatódott, és több területen jelentős sikereket ért el. A stratégiai célokkal összhangban 2023-ban a megújuló termelési portfolió jelentős bővítése valósult meg.

Új naperőművek kezdték meg termelésüket Kunmadarason, Szegeden és Kecskeméten, továbbá a cégcsoport Kaposváron megvásárolt egy nagyméretű naperőműparkot.

Összességében a társaságcsoport megújuló kapacitása 254 MW-tal bővült, a megtermelt energia több mint 85 százaléka pedig tiszta forrásból származott. A zöld átálláshoz kapcsolódó termelési kapacitásbővítésen felül folyamatos a fejlesztés az átviteli és az elosztóhálózatokban, melyek egyebek mellett a dinamikusan növekvő mennyiségű megújuló termelők hálózati integrációja miatt elengedhetetlenek.

Folytatódtak a hazai földgázkitermelés növelését szolgáló beruházások, 2023 végén termelésbe állt a harmadik kút a nyékpusztai földgázmezőn, elősegítve a magyar gazdaság energiafüggőségének csökkentését.

A hazai forráslehetőségek bővítése mellett folyamatos a további út- és forrásalternatívák, köztük új LNG beszerzési lehetőségek keresése.

2023 júniusában az MVM végrehajtotta története első és rendkívül sikeres zöldkötvény-kibocsátását, amelyből a hazai dekarbonizációs célok elérését támogató zöldberuházások finanszírozása történik meg.

Az MVM Csoport tovább folytatja az új hosszú távú stratégiája megvalósítását a kormányzati energetikai vállalásokkal és célkitűzésekkel összhangban.

2035-re a régió meghatározó energetikai vállalata kíván lenni, így még többet tehet Magyarország, a hazai fogyasztók energiabiztonságáért és a sikeres energiaátmenetért.

– áll a vállalatcsoport közleményében.

Az MVM Csoport fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit a Sustainalytics 2024-es ESG minősítése is elismerte, a besorolást az iparági átlagértéknél kedvezőbb 26,5-re sikerült javítani.

A cégcsoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít stabil és konzervatív pénzügyi gazdálkodásra, ebbéli erőfeszítéseit az S&P és Fitch hitelminősítő ügynökségek is elismerik, hiszen 2023-ban is megerősítették az MVM-re vonatkozó befektetési kategóriájú hitelminősítést.