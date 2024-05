Több száz Boeing robbanhat fel a levegőben

Az FAA szerint a 777-es szárnyán lévő üzemanyagtartály szellőzőnyílásához rögzített fémlemez földelés nélkül került felszerelésre, ez azt jelenti, hogy

a statikus elektromosság felhalmozódhat, és tüzet vagy robbanást okozhat a repülőgép üzemanyagtartályaiban.

Az irányelv figyelmeztetett, hogy összesen 292 darab, az Egyesült Államokban lajstromozott 777-es lehet veszélyben. A 777-es minden változata érintett, a 777-200-as alapmodelltől a nagy hatótávolságú 777-300ER-ig. Az FAA számításai szerint a javítás mintegy 698 ezer dollárba (249 millió forint) kerülne a Boeingnek – amelynek piaci kapitalizációja 113 milliárd dollár (40 ezer milliárd forint) jelenleg.

A Boeing visszautasította a Daily Mail állításait hangsúlyozva, hogy a javasolt irányelv csak a „szokásos szabályozási folyamat része”.

„Ez nem jelent azonnali repülésbiztonsági problémát” – közölte a vállalat. Azt is hozzátették, hogy: „a 777-es flotta közel 30 éve üzemel, és több mint 3,9 milliárd utast repült biztonságosan”.

A 777-es a világ legtöbbször gyártott szélestörzsű utasszállító repülőgépe, 1995 óta közel 1800 darabot szállítottak le a világ minden tájára. A 777-es 31 balesetben vagy incidensben volt érintett, ami viszonylag jobb biztonsági adat, mint kisebb elődjének, a 767-esnek, amely 67 balesetben volt érintett a mintegy 1300 gyártott repülőgépből.

A Boeing biztonsághoz való hozzáállása az elmúlt években nagy figyelmet kapott, miután két halálos baleset is történt 2018-ban és 2019-ben, amely a teljes 737 MAX flottát földre kényszerítette, míg idén több incidens is történt, kezdve azzal, hogy januárban az Alaska Airlines által üzemeltetett 737 MAX 9-es gépen egy ajtópanel a levegőben kiszakadt helyéről, folytatva azzal, hogy több repülőgép hajtóműve is kigyulladt, egészen odáig, hogy a vállalat ellen valló korábbi alkalmazottak közül immár hárman is gyanús körülmények között haltak meg az elmúlt hónapokban. (Mandiner)