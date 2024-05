Minden megváltozhat az Észak-Koreánál is elzártabb hegyi királyságban

A bhutáni kormányfő úgy látja: amióta néhány évtizede a világra való nyitás mellett döntöttek, azóta olyan fejlődést értek el a társadalmi folyamatokban, a fenntarthatóságban, a kulturális örökség védelmében, "amelyet korábban senki még csak elképzelni sem tudott" – fogalmazott. Tobgay szerint ugyanakkor Bhután változatlanul egy nagyon konzervatív ország, és minden új lépésüknél nagyon óvatosnak kell lenniük.

Bizonyos szempontból nézve, nem rontottunk el semmit. De azokat a sikereket, melyeket a társadalmi fejlődés területén értünk el, nem tudtuk elérni a gazdaságban, így azon a területen kudarcot vallottunk"

– foglalta össze a kormányfő.

Egyelőre nem talált magára a magashegyi királyság

A rendelkezésre álló adatok visszaigazolják a miniszterelnök helyzetértékelését. Bhutánban nagyjából 784 ezren élnek, minden nyolcadik ember a szegénységi küszöb alatt. A fiatalok 30 százalékának nincs munkája.

2022 júliustól 2023 májusáig a teljes népesség 1,5 százaléka külföldre, elsősorban Ausztráliába ment dolgozni illetve szakképesítést igénylő munkakörökhöz tanulmányokat folytatni.

Ahogy az Origo megírta, Bhután nagyhatalom lenne a krioptovaluták bányászatában. Emellett új fővárost is építene, amivel részben a turisták igényeit szolgálná ki, de ugyanakkor a beutazó turizmus fellendítését továbbra is szigorú keretek között valósítaná meg, elkerülve a tömegturizmussal járó kedvezőtlen hatásokat.

Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Bhután turizmusa jóval lassabban épül vissza a Covid-19-világjárvány után, mint a többi ázsiai országé. 2023-ban a nemzetközi turisták száma még csak a harmada volt a 2019-es szintnek.

A Paro repülőtér Bhutánban: a repülőtér 2236 méter magasan fekszik a Himalájában, 5000 méter magas hegycsúcsok koszorújában, és csak kevés pilóta rendelkezik leszállási engedéllyel oda

A miniszterelnök elismerte, hogy a turisták távol maradásában szerepet játszhat egy, a vendégektől szedett díj összege körüli káosz. Bhutánban ugyanis "fenntarthatósági hozzájárulási díjat" kell fizetni a turistáknak az ott tartózkodás minden napjára. Amióta 2022 szeptemberében az ország újranyitotta határait, háromszor módosították a díjat. Először 200 dollárnak megfelelő összegre (kb. 72 ezer forint) emelték a napidíjat, majd kétszer csökkentették.

Most 100 dollár az összeg nagysága, de a miniszterelnök szerint a turisták 200 dollárt is fizetnének, ha újra az emelés mellett döntenek.

Azt is mondta, egyik elsődleges céljuk a turisták számának növelése, ugyanakkor keretek között tartása. Szerintük ezzel nekik is minőségibb élményt tudnak nyújtani, szemben azzal, mintha tömegesen engednék be őket.