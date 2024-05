Egészen különleges anyagot találtak, aminek radioaktív sugárzása van

A jadarithoz és a plumbiai ortoklászhoz, azaz az ausztrál kriptonithoz hasonló jelentőséggel bír a pirit is, amit gyakran a "bolondok aranyának" is neveznek a valódi aranyra emlékeztető fizikai tulajdonságai miatt. A pirittel kapcsolatos legutóbbi, tudományos és gazdasági szempontból is lényeges felfedezésről az Origo is írt.