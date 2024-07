A legnagyobb sztárok álltak sorba a divatlegendánál, hogy öltöztesse őket

Évtizedek óta ragyognak a sztárok Armani ruháiban

Az amerikai piac számára 1980-ban megtalálta cége legtökéletesebb reklámarcát Richard Gere filmszínész személyében, akinek ő tervezte ruhatárát az Amerikai dzsigoló című filmhez.

A filmvilághoz való szoros kötődését mutatja, hogy kétszáznál is több filmhez tervezett ruhákat.

Ő volt az első divattervező, aki hírességeket kért fel ruhái bemutatására és népszerűsítésére rangos eseményeken.

Elsőként 1988-ban a Los Angeles Lakers edzője, Pat Riley állt kötélnek. Azóta olyan filmsztárokat öltöztet, mint Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Beyoncé, Cate Blanchett, Clive Owen, Reese Witherspoon vagy George Clooney.

Az alábbi felvétel a 2019-es brit Fashion Awardson készült, melyen a tervező két hollywoodi filmsztár, Cate Blanchett és Julia Roberts társaságában látható:

Szintén az ő ötlete volt, hogy az Oscar-díjkiosztó vörös szőnyegén Hollywood legnagyobb sztárjai ruhakölteményeiben parádézzanak, de a hírességeknek ezért soha egy fillért sem fizetett.

A márka 2006-ban hatalmas nyilvánosságot kapott, amikor felkérték Tom Cruise és Katie Holmes esküvői ruháinak tervezésére, majd számtalan sztár színpadi megjelenését tette még ragyogóbbá ruhakölteményeivel.

Így Lady Gagáét a Monster Ball és a Born This Way turnén, továbbá a Grammy-, valamint a MTV Video Music Awards díjátadókon is láthatta kreációit a közönség.

Armani mára valóságos birodalmat épített ki, palettáján a ruházaton kívül különböző kiegészítők, szemüvegek, lakberendezés, parfüm és sminktermékek is szerepelnek, sőt kávéházlánca és szállodája is van. A fiatal vásárlók meghódítására olcsóbb, de hasonlóan igényes kidolgozású ruhák forgalmazására született az Emporio Armani. (Az első budapesti Armani divatüzlet 2009 nyarán nyílt meg.)

Az idén június 25-én készült felvételen a most 90 éves tervező a milánói divathéten a nevét viselő márkáról elnevezett különshow végén

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Világhírű sportolók is viselték ruháit

A sport világa mindig is nagy inspirációt jelentett Armaninak. Több alkalommal tervezett egyenruhákat az olasz olimpiai és paralimpiai csapat részére, és

szintén ő fogja öltöztetni az idei párizsi nyári, valamint a két év múlva esedékes milánói téli olimpia olasz sportolóit.

Öltönyeit 2007 óta hordják az angol Chelsea csapatának labdarúgói, férfiak számára tervezett alsóneműit David Beckham és Cristiano Ronaldo futballista, valamint Rafael Nadal teniszező.